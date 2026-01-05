Carta de 37 eurodiputados: "UE debe condenar las acciones de Trump"

La carta, promovida por el eurodiputado del M5S italiano, Danilo Della Valle, recuerda cómo los acontecimientos en Venezuela se enmarcan en las reiteradas declaraciones de la administración Trump sobre su interés en los recursos petroleros venezolanos y en una estrategia más amplia de control del hemisferio occidental.

La carta también recuerda las declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses que, según se informa, celebraron el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa.

Según los firmantes, entre ellos Tridico, Tamburrano Morace y Palmisano, miembros del Movimiento Cinco Estrellas; Orlando y Guarda, miembros del Partido Verde; y Cecilia Strada, miembro del Partido Demócrata, estos acontecimientos constituirían una violación de los principios fundamentales del derecho internacional y del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.

Advierten que la ausencia de una respuesta clara de la UE podría fomentar un doble rasero y socavar la credibilidad de Europa en la defensa del orden internacional basado en normas.

