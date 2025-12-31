Cartagena reemplaza los coches de caballos por carruajes eléctricos por bienestar animal

BOGOTÁ (AP) — La ciudad colombiana de Cartagena comenzó a reemplazar sus icónicas calesas tiradas por caballos por carruajes eléctricos el martes, tras años de protestas de activistas por los derechos de los animales, que sostenían que los caballos que tiraban de carruajes similares a los del siglo XIX para turistas sufrían explotación y mala salud.

En una soleada plaza rodeada de elegantes mansiones de la era colonial, el alcalde, Domek Turbay, presentó una nueva flota de 30 vehículos descapotados con grandes ruedas que se asemejan a los carros de caballos tradicionales. Los nuevos autos funcionan con baterías y tienen volante para sus conductores, en lugar de riendas y yugos.

"Los tiempos cambian", afirmó Turbay. "Hace muchos años que tanto locales como visitantes rechazan el maltrato animal que deriva del uso de caballos en coches turísticos".

Cartagena es uno de los destinos más populares de Colombia gracias a su ubicación en el Caribe y a su bien conservado centro histórico, donde los visitantes pueden caminar aún por murallas de piedra construidas en el siglo XVII para defender la ciudad de ataques de piratas y bucaneros.

Desde la década de 1940, los visitantes han podido recorrer las calles iluminadas por faroles en pequeñas calesas tiradas por caballos, y el sonido de sus cascos se convirtió en una parte esencial de la vida de la ciudad.

Pero en la última década, los activistas por los derechos de los animales han estado presionando al gobierno municipal para poner fin a esa tradición.

Fanny Pachón, una activista local, señaló que aunque los caballos son animales de carga, no están preparados para trabajar en una ciudad con carreteras de cemento, autos y motocicletas. En varias ocasiones, los animales se han desplomado en la calle debido al calor de Cartagena, apuntó.

“Sus articulaciones sufren por el cemento”, manifestó. “Y las bocinas de los carros les generan estrés”.

La ciudad, cuyo centro histórico está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se presenta ahora como el primer gran destino turístico en reemplazar las calesas tiradas por caballos con vehículos eléctricos.

Según el gobierno municipal, en las próximas semanas se introducirán 62 carruajes eléctricos, construidos a medida en China, en el centro de la ciudad. Además, se está construyendo un almacén con una pequeña planta solar y una estación de carga para los nuevos autos turísticos.

La medida se ha topado con el firme rechazo de los propietarios de los carruajes tradicionales, que alegan que su sector ya ha sido regulado para mejorar el bienestar animal.

Los paseos en calesa fueron restringidos principalmente a la noche por una normativa publicada en 2015, que establecía también que los animales debían pasar una inspección de la agencia local de bienestar animal.

“Somos una de las actividades más reguladas de esta ciudad”, dijo Jacqueline González, propietaria de dos calesas.

Los propietarios de carruajes han amenazado con iniciar una huelga de hambre si la ciudad no compensa sus pérdidas. Afirman que el gobierno municipal los está sacando de un negocio que familias de clase trabajadora construyeron con décadas de arduo trabajo.

“Esto no es una transición”, señaló Yesid Soto, presidente de una asociación que representa a propietarios de coches de caballos y a sus empleados. “Es una imposición".

Un decreto emitido la semana pasada por Turbay prohibió el uso de las calesas a partir del lunes y establece que los autos eléctricos que llevarán ahora a los turistas por el centro serán de propiedad municipal.

De acuerdo con Soto, 26 propietarios de calesas se verán afectados por la nueva medida.

Los dueños de estos carruajes piden a las autoridades locales una compensación por la retirada de sus vehículos, explicó, agregando que, por el momento, no se ha llegado a un acuerdo. Soto afirmó que, en temporada alta —diciembre y enero—, una calesa de caballos puede ganar alrededor de US$150 al día.

El gobierno municipal de Cartagena afirma que quiere contratar a propietarios y conductores de calesas para los nuevos vehículos. Ha ofrecido empleo a los conductores de carruajes, pero no ha explicado aún cómo podría integrar a los propietarios en la gestión de la nueva flota eléctrica.

Turbay acusó a los propietarios de "sabotear" las negociaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.