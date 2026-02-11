Cartas de soldado de II Guerra Mundial ofrecen retrato íntimo del amor en tiempos de guerra

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Lo más destacado de un archivo de más de 200 cartas de amor que cuentan la historia del noviazgo y matrimonio de una pareja durante la Segunda Guerra Mundial puede consultarse en formato digital en la Biblioteca Pública de Nashville, y ofrecen una imagen íntima del amor en tiempos de guerra

Las correspondencia entre William Raymond Whittaker y Jane Dean fue hallada en una casa de Nashville que había pertenecido a Jane y sus hermanos. Fue donada en 2016 a los Archivos Metropolitanos de Nashville

Whittaker, conocido como Ray, era de New Rochelle, Nueva York. Se mudó a la capital de Tennessee para asistir al Meharry Medical College, históricamente afroamericano, según la archivista metropolitana de la biblioteca, Kelley Sirko. Allí conoció y comenzó a salir con Jane, otra alumna del centro

La pareja perdió contacto cuando Ray se marchó de Nashville. En el verano de 1942 fue reclutado por el ejército. Destinado en Fort Huachuca, Arizona, decidió recuperar el contacto con Jane, quien entonces trabajaba como técnico de laboratorio médico en la Universidad de Vanderbilt

Una “agradable y triste sorpresa”

La biblioteca no cuenta con la primera carta de Ray a Jane, pero sí con su respuesta, en la que lo saluda con cierta formalidad como “Querido Wm R”

“Realmente fue una sorpresa agradable y triste saber de ti”, escribió el 30 de julio de 1942. “Agradable porque siempre tendrás un lugar en mi corazón y es bueno saber que piensas en mí de vez en cuando. Triste porque estás en las fuerzas armadas — tal vez no debería decir eso, pero la guerra es muy incierta. Sin embargo, estoy orgullosa de saber que estás cumpliendo con tu deber por tu país”

Jane procede entonces a enumerar — ¿quizás como insinuación? — una serie de conocidos comunes que se han casado recientemente, señalando a aquellos que han tenido hijos o se rumorea que los tendrán. Y se despide con: “Escribe, telegrafía o llámame muy pronto — Con cariño, Jane”

Una historia contada en cartas

“No puedes evitar sonreír cuando lees estas cartas”, afirmó Sirko. “De verdad que no puedes. Y esto es una mirada muy íntima a dos personas normales durante un tiempo realmente complicado de nuestra historia”

Sirko explicó que los archivistas de Nashville no han podido localizar a ningún pariente vivo de Ray y Jane, por lo que la mayor parte de lo que saben sobre ellos procede de las cartas. La pareja no tuvo hijos, según el obituario de Ray, que murió en Nashville en 1989

La donación incluía también algunas fotografías y el parche de Ray de la fraternidad históricamente afroamericana Alpha Phi Alpha

Más allá de la historia de amor, la colección ofrece “una perspectiva del momento... de cómo es lidiar con ciertos problemas raciales, ciertos problemas de género, su trabajo, la vida de un soldado, todas estas cosas”, apuntó Sirko. Por eso los archivistas querían hacerla más accesible al público

Amor y dudas

Apenas dos meses después de las primeras cartas, el romance gana intensidad. Ray fue asignado a Fort McClellan, en Alabama, donde ayudará a organizar la reactivada — y segregada — 92ª División de Infantería, que luego combatiría en Europa

En una carta sin fecha de septiembre de 1942, le dice a Jane: “Tengo algo muy importante que decirte cuando te vea y te sorprenderá saber de qué se trata"

“Podría incluso pedirte que te cases conmigo. Nunca se sabe", afirma

Le deja caer que si va a la escuela de formación de oficiales, podrá “ganar un suculento salario”, unos $280 al mes si está casado y 175 si está soltero

“La verdad es que no puedo dejar mi exceso de dinero al gobierno y necesito a alguien que me ayude a gastarlo”, escribe

Al principio Jane es escéptica: ”¿Qué te hace pensar que todavía me amas?”, le pregunta el 23 de septiembre. ”¿Es que estás solo y lejos de casa? Estoy segura de que quiero que me ames, pero no en esas condiciones”

Una carta del 24 de septiembre, Ray se muestra más serio. “Los acontecimientos están cambiando tan rápido estos días que uno no puede realmente planificar el futuro. Pero voy a tomar una decisión decisiva en asuntos de mayor importancia”, le cuenta

Ray dice que había pensado que él y Jane no podrían estar juntos porque vivían muy lejos. Dice que salió con otras mujeres pero “no encontré la compañía y el amor que tanto deseaba encontrar. Todo lo que encontré fueron problemas y más problemas”

Un “querido esposo”

Pronto Ray se gana su corazón y se casan el siete de noviembre en Birmingham

En una carta fechada el nueve de noviembre, Jane se dirige a Ray como “mi querido esposo”. Está encantada con el matrimonio, pero triste por que la pareja tenga que estar separada por ahora. Ella ha vuelto a su trabajo y a su familia en Nashville mientras él está de regreso a la base del ejército

"Es una cosa maravillosa tener un esposo tan dulce y encantador. Querido, nunca sabrás cuánto te amo. Lo único que lamento es que no nos casáramos hace años... Tal y como están las cosas ahora, todo es muy incierto y no estamos juntos más que unas pocas horas felices. Pero tal vez esta vieja guerra termine pronto y podamos estar juntos para siempre", escribe Jane

Y concluye: "Querido, sé dulce y escríbeme pronto. Quiero una carta de mi esposo. Recuerda que siempre te amaré. Siempre — de Tu Esposa"

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa