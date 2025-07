Cartas, mejores deseos y peluches: los entresijos del correo que recibe el Papa cada semana

En un inmenso almacén de los Correos italianos, entre decenas de cajas amarillas alineadas, se apila un montón de sobres dirigidos al Vaticano. Es apenas una pequeña parte de la media tonelada de correspondencia que recibe cada semana el papa León XIV.

Es aquí, en una zona técnica del aeropuerto internacional Fiumicino de Roma, donde se clasifica cada día el correo enviado por los fieles desde los cuatro rincones del mundo al jefe de la Iglesia católica, con la mención "Sua Santità Papa Leone XIV, 00120 Città del Vaticano".

Las cartas del día llegan desde Hong Kong, Camerún, Brasil, Estados Unidos o incluso desde el Principado de Andorra. Una de ellas lleva tres sellos con la efigie de la bandera estadounidense.

En el reverso de otra, unos corazones fueron dibujados con mano temblorosa, seguramente la de un niño. "Recibimos cientos de cartas al día dirigidas al Papa, con picos de hasta 100 kilos diarios, lo que representa un promedio de entre 500 y 550 kilos por semana", explica a la AFP Antonello Chidichimo, director del centro de clasificación de Fiumicino. "Hay cartas escritas por niños, postales, y es hermoso constatar que, en la era digital, muchas personas siguen usando la pluma para escribirle al Papa", señala. Una vez clasificado, por máquinas automatizadas compuestas por cintas transportadoras y lectores ópticos, o a mano si es necesario —lo que permite que incluso una dirección aproximada llegue a destino—, el correo es recogido por una furgoneta que lo entrega ese mismo día en el Vaticano, a unos veinte kilómetros. - América del Sur - En plena temporada estival, la empresa de correos italiana se declara sorprendida al constatar que el flujo no disminuye desde la elección de Robert Francis Prevost, el 8 de mayo, aún bastante desconocido para el gran público. No obstante sigue lejos de los picos históricos, como los registrados durante la hospitalización del muy popular papa Francisco el pasado invierno. En el Vaticano los miles de peregrinos y turistas de paso por Roma también pueden escribir al sumo pontífice, sin siquiera necesidad de franqueo: basta con depositar la carta en una oficina de correos vaticana, donde es recogida cuatro veces al día para ser llevada al Palacio Apostólico. "Muchos de los que depositan estas cartas vienen de América del Sur o de Asia", explica a la AFP Nicola Vaccaro, empleado de la oficina central situada en la famosa Plaza de San Pedro. "Escriben sobre todo para pedir una intercesión (una oración) por una persona enferma o un ser querido", añade, confesando haber visto pasar incluso "paquetes" e incluso "un oso de peluche". Detrás de los muros del Estado más pequeño del mundo, todo este correo es centralizado y clasificado por la Secretaría de Estado, pieza clave de la administración central de la Santa Sede, que se encarga de realizar los controles habituales y de entregar las cartas a la secretaría del Papa. Los remitentes que indicaron su dirección pueden esperar una respuesta. El papa Francisco, conocido por su cercanía con los fieles, a veces respondía personalmente, mediante notas manuscritas que su secretario particular escaneaba y enviaba por correo electrónico. cmk/glr/mab/zm