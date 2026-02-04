Cártel colombiano Clan del Golfo suspende negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump

El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, anunció este miércoles que suspenderá las negociaciones de paz que se desarrollan en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente acordó atacar a su líder en cooperación con Donald Trump.

Los mandatarios pactaron el martes en la Casa Blanca priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del Clan.

"Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha", aseguró en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones "provisionalmente" mientras sus miembros hacen consultas.