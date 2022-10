Carvajal: "El debate sobre la injusticia solo ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha recalcado que ganar cinco de las √ļltimas nueve ediciones de la Liga de Campeones no es "suerte" y ha lamentado que el "debate justicia-injusticia" solo se da "cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa", adem√°s de advertir de la importancia del partido de este mi√©rcoles ante el Shakhtar Donetsk para asentarse en el liderato de su grupo.

"Las opiniones son subjetivas. Opino que cuando has ganado cinco de las √ļltimas nueve ediciones de la Copa de Europa, la suerte queda al margen", declar√≥ en rueda de prensa. "El f√ļtbol son resultados, gana el que mete m√°s goles y el que menos encaja; en eso hemos sido los mejores en los √ļltimos a√Īos. Es un poco complejo hablar de lo que es justo y lo que no. Hicimos una gran Liga y una 'Champions' con altibajos, pero en la que en los momentos clave supimos estar ah√≠ y aprovechar nuestros momentos", resalt√≥.

Además, mandó un recado a los que hablan de la fortuna del conjunto blanco en la competición continental. "Me hace un poco de gracia que este debate de justicia-injusticia ocurra cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa, cuando la ganan otros equipos la meritocracia es justa", manifestó. "Entre los cuatro o cinco equipos en las quinielas está el Real Madrid. Sabemos lo complicado que es ganar esta competición. No creo que nadie que se enfrente a nosotros nos vea como un rival fácil", expuso.

"Venimos de un empate ante Osasuna y ma√Īana tenemos un partido muy complicado ante un rival que va segundo de grupo. Ser√≠a un paso muy importante para asentarnos en la primera plaza", indic√≥ sobre la importancia del duelo ante los ucranianos.

Por otra parte, Carvajal no cree que Karim Benzema esté afectado por no anotar el penalti ante Osasuna que pudo haber supuesto la victoria de los de Carlo Ancelotti, y lamentó las críticas hacia el francés. "Tienes dos partidos malos y pasas del cielo al infierno. Para lo bueno o para lo malo, siempre tienes un partido en los próximos días", subrayó.

"No creo que a Karim le influya mucho no marcar un penalti, se ir√≠a a casa descontento, pero √©l est√° por encima de eso, para nosotros es indispensable. Es el mejor en su posici√≥n. Ojal√° ma√Īana marque dos o tres goles y se quite ese fallo del √ļltimo partido", a√Īadi√≥.

Sobre el vestuario, explicó que "se está produciendo un cambio generacional. "En todos los clubes pasa. En un futuro ellos serán veteranos. Tenemos sintonía entre jugadores con más experiencia y jóvenes con ilusión y trabajo. Eso hace que tengamos una plantilla muy buen y muy competitiva", apuntó.

"Me siento muy afortunado de haber conseguido cinco Copas de Europa con este club. La clave est√° en resetearse cada temporada, en seguir queriendo hacer historia con esta camiseta. Los valores de este club te ense√Īan a ganar siempre, a luchar en todos los partidos. Ah√≠ est√° el secreto", expres√≥. "En el aspecto personal me encuentro muy bien, empec√© la temporada con muchos minutos. Tenemos un Mundial dentro de siete semanas y queremos llegar en el mejor momento del a√Īo", continu√≥.

En otro orden de cosas, reconoci√≥ "la exigencia del calendario en un a√Īo an√≥malo con el Mundial por medio", lo que hace que tengan "horas de menos para recuperar". "Ojal√° que no ocurran lesiones, porque las cargas de minutos van a ser importantes", se√Īal√≥.

"No creo que muchos jugadores est√©n pensando en el Mundial. Es un calendario comprimido, todo el mundo quiere quedar lo m√°s arriba posible. Las √ļltimas semanas, los √ļltimos diez d√≠as, el subconsciente o el temor a perderte el campeonato m√°s especial, el mejor del mundo, puede actuar", prosigui√≥.

Por √ļltimo, lament√≥ la situaci√≥n que est√° atravesando Ucrania y, en particular, el Shakhtar Donetsk. "Es una pena que en 2022 estemos en esa situaci√≥n, que un equipo no pueda jugar en su propio pa√≠s. Ha habido un √©xodo de jugadores no nacionales. Ver al Shakhtar competir y generar esa ilusi√≥n a los aficionados es algo bonito, que el f√ļtbol les pueda evadir de la situaci√≥n que est√°n viviendo", concluy√≥.