Carvajal: "Estoy muy bien, limpio de cabeza y a tope"

"El Madrid es capaz de ganar a cualquiera en el partido que sea"

MADRID, 2 Nov. 2021 (Europa Press) -

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal ha asegurado que tras un periplo de lesiones en que la parte más complicada fue la mental, está "limpio de cabeza" y positivo de cara a volver a su máximo versión, que intentará mostrar ya este miércoles en 'Champions' ante el Shakhtar Donetsk.

"La parte más complicada es la cabeza, es lo que controla todo. Intentar asumir o buscar la causa a este periodo negativo en el tema de las lesiones ha sido mi mayor preocupación. A día de hoy me encuentro muy bien, limpio de cabeza, a tope y con muchas ganas y ánimo y con una mentalidad positiva seguro que todo sale muy bien", manifestó en rueda de prensa.

Carvajal, que volvió al equipo en los minutos finales del Clásico, está acumulando minutos y, dejado atrás ese mal momento físico y mental, espera volver a ser protagonista. "Tengo ganas de volver a demostrar mi máximo nivel y para ello estoy trabajando", aseguró.

"Vuelvo a tener regularidad, el míster me gestiona los minutos bastante bien, y con buenos entrenamientos intento estar a tope que prácticamente ya lo estoy. He intentado ir cerrando puertas en la manera de gestionar los entrenos, la fuerza, la alimentación y el descanso, un poco las causas que pueden provocar una lesión y que todas ellas sumen", se sinceró.

De hecho, se encuentra "muy, muy bien" y quiere volver a la selección española. "Me encuentro a tope, en condiciones ideales. Y volver a la selección me encantaría, es un orgullo vestir la 'roja' y llevo tiempo sin ir por las lesiones. Espero estar en la lista del viernes", auguró.

Primero está el Shakhtar, en un partido importante para ser primeros de grupo. "Habrá que ver cómo plantean el partido, los rivales aquí suelen esperarnos atrás pero ante su necesidad de sumar puntos no creo que puedan ser muy contemplativos a la hora de jugar. Habrá que quitarles el balón y someterles en su campo para intentar ganar", señaló sobre el rival.

Un poco más allá, pensando en luchar por el título, se ve en la terna de candidatos. "El Real Madrid es capaz de ganar ahora mismo a cualquier equipo en el partido que sea. Si el resto no nos dan como favoritos, para nosotros hasta mejor. Pero pensamos en ser primeros de grupo, en seguir sumando de tres en tres en Liga y dentro de unos meses veremos por qué lucharemos", manifestó.

"El margen de mejora está, el mejor nivel está todavía lejos y lo estamos alcanzando poco a poco corrigiendo matices y dando con la tecla para que el equipo esté lo mejor posible", aportó, en este sentido. "Todos somos importantes y no hay un sólo líder. Es la única fórmula para conseguir títulos", sentenció.

Por otro lado, preguntado por Sergio Ramos y el no haber debutado con el PSG, aseguró que en París "nadie" puede dudar de la "profesionalidad" del de Camas. "No creo que nadie dude de la profesionalidad de Sergio Ramos y no imagino que el PSG prescinda de un jugador que acaba de fichar. Pero yo le recibiría aquí con los brazos abiertos porque es un gran amigo", aseguró.