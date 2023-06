Carvajal: "Seguro que en la lista de candidatos del Real Madrid para suplir a Benzema ninguno va a ser malo"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal calific√≥ este lunes como "una pena" la marcha de jugadores que "han marcado una √©poca" como el delantero Karim Benzema y el centrocampista Marco Asensio, y, de cara a suplir al franc√©s, dej√≥ claro que ning√ļn candidato que maneje el club "va a ser malo".

"Es una pena, son jugadores que han marcado una √©poca, grandes amigos, grandes compa√Īeros, as√≠ que desearles la mayor de las suertes y seguro que les va a ir muy bien, y nosotros a reforzar la plantilla de aqu√≠ a la temporada que viene y como dijo el m√≠ster a crear un conjunto muy competitivo que luche por todo", advirti√≥ Carvajal a los medios tras acudir al XII Torneo Ben√©fico de P√°del contra el c√°ncer de mama organizado por la Fundaci√≥n Cl√≠nica Menorca.

El de Leganés reconoció que es "algo complicado" suplir a jugadores como Benzema o Asensio, pero que eso es trabajo del club. "Para nosotros han sido muy importantes y ojalá que los que vengan puedan acercarse a su nivel", apuntó.

En este sentido, prefirió no opinar demasiado sobre posibles sustitutos del francés como el alemán Kai Havertz o el inglés Harry Kane. "Havertz es un grandísimo jugador, pero no suelo hablar de jugadores que no están en mi equipo. Seguro que en la lista de candidatos que tenga el Real Madrid ninguno va a ser malo", advirtió.

"Todos conocemos a Harry Kane, capit√°n de Inglaterra, un grand√≠simo delantero. Los jugadores que vengan seguro que van a venir a ayudarnos much√≠simo y lo har√°n superbien", a√Īadi√≥ sobre el delantero del Tottenham. "Lo que s√≠ s√© es que antes de estar yo, estando y en el futuro, el Real Madrid es el Real Madrid y siempre va a estar ah√≠", remarc√≥.

El futbolista internacional recordó que "todos los clubes pasan generacionalmente por cambios". "Tenemos gente muy joven que ha llegado y que está apretando y pidiendo minutos. Al final, es ley de vida que los más veteranos dejemos paso a esos más jóvenes. Hay que un poco reconstruir, faltan jugadores que nos pueden reforzar y ojalá que demos en la clave en nuestros jugadores para que podamos conseguir títulos", subrayó.

"Creo que ha sido una temporada buena, la √ļnica espina es no haber competido mucho m√°s la Liga, donde creo que nos desconectamos demasiado pronto despu√©s del Mundial y nos cost√≥ much√≠simo. Nos hemos quedado a un 'pasito' de una nueva final de Champions, hemos conseguido la Copa del Rey, el Mundialito, la Supercopa de Europa, el balance general es bueno", expres√≥ tras el final de la campa√Īa.

Preguntado por uno de los que sí va a llegar como es el lateral Fran García, que vuelve al club tras su paso por el Rayo Vallecano, Carvajal admitió que es "un gran lateral y un chico joven". "Intentaré ayudarle lo máximo que pueda. Es algo parecido a mi caso, salió y ha vuelto, seguro que nos va a ayudar muchísimo. Es un jugador muy potente", detalló.

Finalmente, el jugador madridista envió un mensaje de apoyo a Sergio Rico, que sigue en estado grave tras un accidente el pasado 28 de mayo. "Esperemos que se pueda recuperar cuanto antes y quiero mandar un fuerte abrazo para toda su familia y sus amigos, que seguro que estarán en un momento complicado", remarcó.

Europa Press