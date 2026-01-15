Casa Bianca, Corina Machado "es una voz importante para mucha gente en Venezuela"

Para Machado, cruzar el umbral de la Oficina Oval y estrechar la mano de un presidente estadounidense hoy no será la primera vez. La líder opositora venezolana fue recibida en 2005 por el entonces presidente de la Casa Blanca, George W. Bush, como fundadora y directora de la ONG Súmate, que defendió los derechos civiles en su país durante los primeros días del gobierno de Hugo Chávez.

La foto con Bush la consolidó como una figura clave de la disidencia contra el gobierno chavista, junto a figuras conservadoras como Leopoldo López y Henrique Capriles. Sin embargo, también le valió inmediatamente acusaciones del gobierno de ser una "espía al servicio de la CIA" y cómplice de "complots golpistas imperialistas".

Cinco años después, Machado fue elegida para la Asamblea Nacional, obteniendo el mayor número de votos entre los diputados. En 2012, se presentó a las primarias de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, pero fue derrotada por Capriles.

Fue a partir de esa experiencia que la actual Premio Nobel de la Paz decidió fundar el partido Vente Venezuela, que aún dirige.

