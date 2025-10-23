Casa Blanca advierte de que cierre del Gobierno provocaría colapso de viajes durante feriados

*

.

Por David Shepardson

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) -

La Casa Blanca y los líderes republicanos en el Congreso advirtieron el jueves de que las interrupciones de vuelos aumentarán a medida que el cierre parcial del Gobierno llega a su día 23 y los controladores pierdan su primer pago completo el martes.

Unos 13.000 controladores aéreos y unos 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han debido trabajar sin sueldo durante el cierre de la Administración.

“Tememos que haya importantes retrasos, interrupciones y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos de todo el país durante este periodo vacacional”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Si los demócratas continúan con el cierre del Gobierno, también cerrarán los viajes aéreos estadounidenses”.

Los demócratas rechazan que ellos sean los responsables y dicen que el presidente Donald Trump y los republicanos son quienes se niegan a negociar. Los sindicatos y las aerolíneas han instado a poner fin rápidamente a la paralización.

CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, UN PUNTO DE CONFLICTO

“No puedo garantizarte que tu vuelo llegue a tiempo. No puedo garantizarte que tu vuelo no vaya a ser cancelado.

Va a depender de que nuestros controladores aéreos vengan a trabajar todos los días", dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en una rueda de prensa en el Capitolio, mientras instó a los controladores a seguir trabajando.

La semana pasada, las ausencias de los controladores representaron el 53% de los retrasos en los vuelos desde que comenzó el cierre, frente al 5% habitual.

Esta semana, los retrasos relacionados con las ausencias han sido mucho menores, pues significaron el 1% el lunes y el miércoles y el 21% el martes, dijo un funcionario del Departamento de Transporte.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la Administración Federal de Aviación no dispone de recursos para pagar a los controladores aéreos y pidió a los demócratas que aprueben una ley para reabrir el Gobierno.

El Senado tiene previsto estudiar el jueves una ley para pagar a los trabajadores esenciales.

Como condición para la reapertura, los demócratas quieren que los republicanos aprueben nuevos subsidios sanitarios para las personas que compran seguros a través de la Ley del Cuidado de Salud a Asequible con el fin de evitar que las primas de los estadounidenses se disparen.

En 2019, durante un cierre de 35 días, el número de ausencias de controladores y agentes de la TSA aumentó a medida que los trabajadores no cobraron sus nóminas, lo que amplió los tiempos de espera en los puntos de control en algunos aeropuertos.

Las autoridades ralentizaron el tráfico aéreo en Nueva York y Washington, lo que presionó a los legisladores a poner fin a esa paralización.

La FAA tiene un déficit de unos 3500 controladores aéreos de los niveles de personal previstos y muchos han estado trabajando horas extra obligatorias y semanas de seis días incluso antes de que comenzara el cierre. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Martín Vargas)