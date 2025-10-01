Casa Blanca advierte de que los despidos son inminentes si se prolonga el cierre del Gobierno

Por Gram Slattery y Nandita Bose

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) -

La Casa Blanca advirtió el miércoles de que los despidos de trabajadores son inminentes a medida que se desarrollaba el primer día de la paralización parcial del

Gobierno,

pese a que el vicepresidente JD Vance insistió en que no se han tomado decisiones finales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a periodistas que las agencias gubernamentales ya se están preparando para los recortes.

"Desafortunadamente, debido a que los demócratas cerraron el Gobierno, el presidente ha dado instrucciones a su Gabinete y la Oficina de Gestión y Presupuesto está trabajando con las agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes y creemos que los despidos son inminentes", dijo Leavitt.

Vance reconoció que la situación podría derivar rápidamente en despidos si la paralización continúa, pero dijo que no se ha tomado una decisión final sobre si algunos trabajadores serán despedidos o suspendidos.

"Bueno, en primer lugar, no hemos tomado ninguna decisión final sobre lo que vamos a hacer con ciertos trabajadores", dijo Vance a los periodistas. (Reporte de Gram Slattery y Nandita Bose en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)