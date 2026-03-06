Casa Blanca afirma que EEUU está en camino de controlar el espacio aéreo iraní

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) - Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní, dijo el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadiendo que Washington espera que los objetivos alcanzables se completen en un periodo de cuatro a seis semanas

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Leavitt también dijo que Washington está buscando posibles candidatos para liderar Irán, un día después de que el presidente Donald Trump dijera a Reuters en una entrevista que Estados Unidos debe participar en la elección del próximo líder de la república islámica

«Sé que hay varias personas que nuestras agencias de inteligencia y el Gobierno de Estados Unidos están barajando, pero no voy a dar más detalles al respecto», afirmó Leavitt

En la entrevista del jueves, Trump dijo que cree que es poco probable que el próximo líder de Irán sea el hijo del ayatolá Alí Jamenei, quien se ha convertido en el principal candidato para suceder al difunto líder supremo, que murió en un ataque militar el fin de semana

Trump afirmó el viernes que no habría ningún acuerdo con Irán salvo la «rendición incondicional»

«Lo que el presidente quiere decir es que cuando él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, determine que Irán ya no representa una amenaza para Estados Unidos y que los objetivos (militares) se hayan cumplido plenamente, entonces Irán se encontrará esencialmente en una situación de rendición incondicional, lo digan ellos mismos o no», afirmó Leavitt. (Reporte de Humeyra Pamuk y Steve Holland, reporte adicional de Costas Pitas. Editado en español por Javier Leira)