Casa Blanca afirma que se están llevando a cabo negociaciones diplomáticas con Cuba

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - La Casa Blanca rechazó el jueves la insistencia de Cuba de que las conversaciones con Estados Unidos solo se lleven a cabo en igualdad de condiciones y dijo que la diplomacia entre las partes ya se estaba poniendo en marcha, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Creo que, dado que el Gobierno cubano está en las últimas y su país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos", dijo Leavitt durante una rueda de prensa, en respuesta a los comentarios del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

"El presidente Trump siempre está dispuesto a entablar relaciones diplomáticas, y creo que eso es algo que, de hecho, está ocurriendo con el Gobierno cubano", añadió Leavitt. (Reporte de Nandita Bose y Simon Lewis. Editado en español por Daniela Desantis)