Casa blanca arremete contra trump por pedir un favor a putin en medio de la guerra

WASHINGTON, 30 mar (Reuters) - La Casa Blanca critic贸 el mi茅rcoles la petici贸n de Donald Trump de que el presidente ruso Vladimir Putin divulgue informaci贸n potencialmente perjudicial sobre el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, calificando la medida de particularmente inoportuna cuando la guerra causa estragos en Ucrania.

Los periodistas preguntaron a la portavoz de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, sobre los comentarios del ex presidente en el programa de televisi贸n "Just the News", que plantearon preguntas sin fundamento sobre los antiguos negocios de Hunter Biden en Rusia. Trump dijo: "Creo que Putin debe saber la respuesta. Creo que deber铆a darla a conocer".

El comentario lo hizo cuando los pa铆ses occidentales est谩n tratando de persuadir a Putin de que ponga fin a cinco semanas de guerra en Ucrania, la mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia califica sus acciones all铆 como una "operaci贸n militar especial".

"驴Qu茅 clase de estadounidense, y mucho menos un expresidente, piensa que este es el momento adecuado para entrar en un plan con Vladimir Putin y presumir de sus conexiones con Vladimir Putin? S贸lo hay uno y es Donald Trump", dijo Bedingfield.

Trump hizo las declaraciones durante la semana en que un juez federal dictamin贸 que "muy probablemente" cometi贸 un delito al intentar anular su derrota electoral el 6 de enero de 2021, y mientras sus negocios siguen siendo investigados.

Durante el despliegue militar que precedi贸 a la invasi贸n de Ucrania, Trump elogi贸 a Putin como un "genio" Una vez iniciado el ataque, lo conden贸 como "atroz".

La larga b煤squeda de Trump de informaci贸n sobre Hunter Biden que pueda ser pol铆ticamente perjudicial para Joe Biden condujo a la primera de sus dos impugnaciones. (Reporte de Trevor Hunnicutt Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)