Casa Blanca colaborará con el Congreso para abordar la economía de EEUU, según un asesor

WASHINGTON, 12 nov (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump trabajaría con el Congreso, controlado por los republicanos, para implementar políticas que aborden la economía estadounidense a través del proceso de reconciliación.

Hassett, en declaraciones al Club Económico de Washington, dijo que le gustaría ver recortes de tasas más pronunciadas por parte de la Reserva Federal, pero que esperaba que el banco central estadounidense realizara un recorte de 25 puntos básicos, no de 50 puntos básicos.

El gobierno también está estudiando una serie de opciones para abordar la cuestión de la vivienda y permitir que más estadounidenses puedan comprar casas, añadió. (Reportaje de David Lawder y Susan Heavey; Editado en español por Juana Casas)