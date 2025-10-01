Casa Blanca congela fondos de estados gobernados por demócratas ante paralización en EEUU

Por David Morgan, Bo Erickson, Nolan D. McCaskill y Richard Cowan

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) -

El Gobierno del presidente Donald Trump congeló el miércoles US$26.000 millones para los estados gobernados por demócratas, cumpliendo con la amenaza de utilizar la paralización parcial para golpear las prioridades de sus opositores.

Los programas en cuestión incluían US$18.000 millones para proyectos de tránsito en Nueva York y US$8000 millones para proyectos de energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, incluidos California e Illinois.

Los movimientos dejaron claro que Trump cumpliría su amenaza de aprovechar el cierre para castigar a sus oponentes políticos y extender su control sobre el presupuesto federal de US$7 billones, establecido por la Constitución estadounidense como dominio del Congreso.

Las tácticas de presión se produjeron cuando el 15º cierre del gobierno desde 1981 suspendió la investigación científica, la supervisión financiera, los esfuerzos de limpieza ambiental y una amplia gama de otras actividades.

Unos 750.000 trabajadores federales recibieron la orden de no trabajar, mientras que otros, como las tropas y los agentes de la Patrulla Fronteriza, empezaron a trabajar sin sueldo. El Departamento de Asuntos de Veteranos dijo que se encargaría de los entierros en los cementerios nacionales, pero que no levantaría lápidas ni cortaría el césped.

El vicepresidente J.D. Vance dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca que el Gobierno se vería obligado a recurrir a los despidos si el cierre dura más de unos días, lo que se sumaría a otros 300.000 despidos en diciembre.

Los paros anteriores no se han traducido en despidos permanentes.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos dijo que despediría al 1% de sus 14.000 empleados, según una carta interna a la que tuvo acceso Reuters.

Hakeem Jeffries, el principal demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que la congelación de la financiación de proyectos de metro y puertos en Nueva York, su ciudad natal, dejaría a miles de personas sin trabajo.

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, también de Nueva York, dijo que Trump estaba apuntando a los estadounidenses normales con fines partidistas.

"Está utilizando al pueblo estadounidense como peones, amenazando con dolor al país como chantaje", dijo Schumer.

El cierre comenzó horas después de que el Senado rechazó una medida de gasto a corto plazo que habría mantenido a flote las operaciones del Gobierno hasta el 21 de noviembre.

Los demócratas se opusieron a la legislación por la negativa de los republicanos a incluir una prórroga de las prestaciones sanitarias para millones de estadounidenses que expiran este año. Los republicanos dicen que esta cuestión debe tratarse por separado.

La legislación trata de US$1,7 billones para el funcionamiento de agencias, lo que supone aproximadamente una cuarta parte del presupuesto total de US$7 billones de la Administración. Gran parte del resto se destina a programas de salud y jubilación y al pago de intereses de la creciente deuda de US$37,5 billones.

ANALISTAS TEMEN UN CIERRE LARGO

Analistas independientes advirtieron de que el cierre podría durar más que otros relacionados con el presupuesto del pasado, con Trump y representantes de la Casa Blanca amenazando con castigar a los demócratas con recortes a los programas gubernamentales y la nómina federal.

El cierre de gobierno más largo de Estados Unidos, que se extendió durante 35 días en 2018-2019 durante el primer mandato de Trump, terminó en parte por los retrasos en los vuelos causados por los controladores aéreos que se declararon enfermos.

Ambos bandos trataban de culpar al otro y sacar una ventaja para las elecciones legislativas de 2026, que determinarán el control del Congreso.

Los republicanos de Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero las reglas legislativas requieren que 60 de los 100 senadores estén de acuerdo en la legislación de gastos. Eso significa que se necesitan al menos siete demócratas para aprobar un proyecto de ley de financiación.

(Información de Richard Cowan, Nolan D. McCaskill, Bo Erickson y David Morgan; información adicional de Jasper Ward y Katharine Jackson; edición de Scott Malone y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)