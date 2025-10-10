Casa Blanca dice que comenzaron recortes significativos de empleo en el Gobierno de EEUU

Por Ahmed Aboulenein, Andy Sullivan y Nathan Layne

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) -

La Casa Blanca dijo el viernes que había comenzado despidos sustanciales en todo el Gobierno de Estados Unidos, cumpliendo una amenaza del presidente Donald Trump de recortar la fuerza de trabajo federal durante una paralización parcial.

Los recortes de empleo estaban en marcha en el Departamento del Tesoro y la agencia de salud de Estados Unidos, dijeron portavoces, pero el alcance total de los despidos no estaba claro de inmediato.

Alrededor de 300.000 trabajadores civiles federales dejarán sus puestos de trabajo este año debido a una campaña de reducción de personal iniciada a principios de este año por Trump.

"Los RIF han comenzado", escribió en las redes sociales el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, en referencia a las llamadas reducciones de personal.

Un portavoz de la oficina presupuestaria calificó los recortes de "sustanciales", sin ofrecer más detalles.

Trump ha amenazado repetidamente con despedir a los trabajadores federales por la paralización parcial del Gobierno, que entró en su décimo día el viernes, y ha sugerido que su administración apuntará principalmente a las "agencias demócratas".

Los republicanos de Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero necesitan al menos siete votos demócratas para aprobar un proyecto de ley de financiación en el Senado, donde los demócratas presionan por una extensión de los subsidios al seguro de salud. (Reporte de Ahmed Aboulenein; Edición en español de Daniela Desantis)