Casa Blanca dice que el Comité del Nobel antepuso "la política a la paz"

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - La Casa Blanca criticó el viernes la decisión del Comité del Premio Nobel de conceder el galardón de la Paz a una líder opositora venezolana en lugar de al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en la red social X.

"El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz", agregó.

