Casa Blanca dice que es improbable que datos de inflación se publiquen el mes que viene

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - La Casa Blanca dijo el viernes que es probable que no se publiquen datos sobre la inflación el mes que viene a causa del cierre de la Administración estadounidense.

Debido a la incapacidad del Congreso para aprobar un proyecto de ley de financiación provisional, "los encuestadores no pueden desplegarse en el campo, privándonos de datos críticos", dijo la Casa Blanca en su cuenta oficial de Twitter.

"Las consecuencias económicas podrían ser devastadoras".

La Casa Blanca no dio más detalles.

El pulso entre republicanos y demócratas sobre la legislación de financiación provisional cumplía el viernes su vigésimo cuarto día.

Alrededor de 700.000 trabajadores federales han sido suspendidos, mientras que casi otros tantos están trabajando sin sueldo, lo que podría obligar a los hogares a aplazar el gasto. Muchos perderán su primer sueldo completo el viernes.

El informe del Índice de Precios al Consumidor del Gobierno correspondiente a septiembre se publicó el viernes, a pesar del apagón de datos económicos debido al cierre, para ayudar a la Administración de la Seguridad Social a calcular su ajuste del costo de la vida de 2026 para millones de jubilados y otros beneficiarios de prestaciones.

Inicialmente estaba previsto para el 15 de octubre. (Reporte de Doina Chiacu; Editado en Español por Manuel Farías)