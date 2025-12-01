Casa Blanca dice que la resonancia magnética de Trump fue "preventiva"

LA NACION

  1 minuto de lectura
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
WASHINGTON, 1 dic (Reuters) -

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que una reciente resonancia magnética realizada al presidente Donald Trump fue de carácter "preventivo".

La funcionaria agregó que el estudio reveló que Trump goza de buena salud cardiovascular y se llevó a cabo ya que los hombres de su edad se benefician de este tipo de exámenes.

Trump se sometió a una resonancia magnética durante una reciente evaluación médica, pero no reveló el propósito del procedimiento en ese momento. (Reporte de Steve Holland y Gram Slattery; Editado en español por Javier Leira)

