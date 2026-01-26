Casa Blanca dice Trump no quiere ver muertos en las calles de EE. UU

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) - La Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Donald Trump no quiere ver a personas heridas o muertas en las calles de Estados Unidos, pero no dará marcha atrás en los esfuerzos para deportar a "extranjeros ilegales criminales violentos" de Minnesota.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a los periodistas después de que el asesinato de la enfermera de 37 años, Alex Pretti, el sábado por agentes federales provocara la indignación de los estadounidenses. Fue el segundo tiroteo mortal contra un ciudadano estadounidense en Minnesota este mes.

"Seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado. Esta tragedia se produjo como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas en Minnesota durante semanas", dijo Leavitt.

El video de la escena, verificado por Reuters, contradice la versión de la administración Trump de que los agentes de inmigración dispararon en defensa propia después de que Pretti se les acercara con una pistola. Las imágenes muestran a Pretti sosteniendo un teléfono -no un arma- mientras los agentes forcejean con él para tirarlo al suelo. También muestra a los agentes quitándole un arma de fuego guardada cerca de la cintura después de someterlo, momentos antes de dispararle mortalmente. Pretti tenía licencia para portar armas.

Leavitt dijo que Trump "nunca se echará atrás en su promesa de deportar a los extranjeros ilegales criminales violentos y hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo, y da la bienvenida a toda la cooperación en ese esfuerzo".

Los líderes demócratas se han opuesto ferozmente a la oleada de agentes de inmigración de la administración Trump a Minnesota, que han caracterizado como una invasión sin ley que pone en riesgo la seguridad pública. También se han llevado a cabo protestas callejeras masivas a temperaturas bajo cero.

Leavitt pidió a los líderes políticos de Minnesota que entreguen a los inmigrantes ilegales en las cárceles a las autoridades federales, junto con cualquier extranjero ilegal con órdenes de detención activas o antecedentes penales conocidos para su deportación inmediata.

Dijo que Trump quiere que el Congreso apruebe de inmediato una legislación que ponga fin a las políticas que algunas ciudades tienen al proporcionar santuario a los indocumentados que cruzan la frontera.

(Reportaje de Gram Slattery y Steve Holland; edición de Deepa Babington)