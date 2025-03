Casa Blanca emite "última advertencia" a Hamás para liberar a todos los rehenes restantes en Gaza

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump emitió el miércoles lo que llamó una “última advertencia ” a Hamás para liberar a todos los rehenes restantes retenidos en Gaza, dirigiendo un mensaje contundente después de que la Casa Blanca confirmara que recientemente había mandado un enviado para conversaciones directas sin precedentes con el grupo miliciano.

Trump, en una declaración que hizo en su plataforma Truth Social poco después de reunirse en la Casa Blanca con ocho exrehenes, agregó que estaba “enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo”.

“Liberen a todos los rehenes ahora, no después, y devuelvan inmediatamente todos los cuerpos de las personas que asesinaron, o se acabó para ustedes”, dijo Trump. “¡Solo personas enfermas y retorcidas guardan cuerpos, y ustedes están enfermos y retorcidos!”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a proporcionar detalles sobre el contenido de las conversaciones, pero dijo que el presidente Donald Trump ha autorizado a sus enviados a “hablar con cualquiera”. Intermediarios egipcios y qataríes han actuado como mediadores con Hamás para Estados Unidos e Israel desde que el grupo lanzó su ataque el siete de octubre de 2023 contra Israel, que desató la guerra.

“Miren, el diálogo y hablar con personas de todo el mundo para hacer lo que es mejor para el pueblo estadounidense es algo que el presidente... cree que es un esfuerzo de buena fe para hacer lo correcto por el pueblo estadounidense”, afirmó.

Leavitt agregó que Israel ha sido consultado sobre el compromiso directo con los funcionarios de Hamás y señaló que hay “vidas estadounidenses en juego”. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció un reconocimiento breve de las conversaciones entre Estados Unidos y Hamás. “Israel ha expresado a Estados Unidos su posición respecto a las conversaciones directas con Hamás”, dijo la oficina del primer ministro.

Funcionarios israelíes dicen que alrededor de 24 rehenes vivos —incluido Edan Alexander, un ciudadano estadounidense— así como los cuerpos de al menos 35 otros se cree que aún están en Gaza.

Adam Boehler, nominado por Trump para ser enviado especial para asuntos de rehenes, lideró las conversaciones directas con Hamás. Boehler, fundador y director ejecutivo de Rubicon Founders, una firma de inversión en salud, fue un negociador principal en el equipo de los Acuerdos de Abraham durante el primer mandato de Trump, que se esforzó por lograr un reconocimiento más amplio de Israel en el mundo árabe.

Las conversaciones, que tuvieron lugar el mes pasado, se centraron principalmente en la liberación de rehenes estadounidenses y un posible fin de la guerra sin que Hamás esté en el poder en Gaza, según un funcionario de Hamás que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario agregó que no se logró ningún progreso, pero “el paso en sí es prometedor” y se esperan más conversaciones. Mediadores egipcios y qataríes ayudaron a organizar las conversaciones.

El compromiso directo se produce en un momento en que la continuación del alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo incierta. Trump ha señalado que no tiene intención de alejar a Netanyahu de un regreso al combate si Hamás no acepta los términos de una nueva propuesta de alto el fuego, que los israelíes han presentado como redactada por el enviado estadounidense Steve Witkoff.

El nuevo plan requeriría que Hamás liberara la mitad de sus rehenes restantes —el principal punto de negociación del grupo militante— a cambio de una extensión del alto el fuego y una promesa de negociar una tregua duradera. Israel no mencionó la liberación de más prisioneros palestinos, un componente clave de la primera fase.

Trump dio la bienvenida el miércoles a ocho exrehenes —Iair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher y Noa Argamani— a la Casa Blanca.

“El presidente escuchó atentamente sus desgarradoras historias”, dijo Leavitt. “Los rehenes agradecieron al presidente Trump por sus esfuerzos inquebrantables para traer a todos los rehenes a casa”.

Las conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos y Hamás fueron reportadas por primera vez el miércoles por el sitio de noticias Axios.

Magdy informó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.