Casa Blanca espera un triunfo en la Corte Suprema sobre aranceles, pero revisa alternativas

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) - El gobierno de Donald Trump espera que la Corte Suprema falle a su favor en el litigio que pone a prueba la legalidad de los aranceles globales del presidente, pero está explorando qué se podría hacer si el tribunal decide en contra, dijo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

"Nuestra expectativa es que vamos a ganar, y si no ganamos, entonces sabemos que tenemos otras herramientas que podríamos usar para lo mismo", dijo Hassett en una entrevista en CNBC.

Hassett explicó que el Gobierno mantuvo una reunión el jueves por la noche con todos los involucrados para discutir los posibles pasos a seguir.

(Reporte de Katharine Jackson; edición en español de Javier López de Lérida)