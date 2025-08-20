Casa Blanca llega a TikTok, boom de seguidores

La apertura de la cuenta llegó mientras se acerca el plazo de vencimiento para la popular aplicación, llamada a vender su división estadounidense o ser prohibida en Estados Unidos.

Contrario a la aplicación durante su primer mandato, Trump se convirtió ahora en un defensor, citando el papel crucial de la plataforma en su victoria electoral.

Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente está trabajando para "salvar" a la plataforma, como lo exigen con vehemencia cientos de millones de estadounidenses que la usan para trabajar.

Pese a los rumores, ninguna oferta concreta hasta ahora se presentó para TikTok.

Para complicar aún más el rescate, está la necesidad de una autorización de Pekín para la venta. Esta aprobación no es fácil de obtener, a pesar de que las relaciones con Washington mejoraron recientemente con la tregua comercial.

El 20 de enero, Trump dio a la compañía hasta abril para encontrar un comprador para TikTok, luego extendió el plazo a junio y luego al 17 de septiembre.

Estos retrasos han generado considerables críticas del Congreso: el presidente fue acusado de ignorar la ley y las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con ByteDance, la empresa china que la controla.

"La administración se compromete a comunicar los éxitos históricos de Trump a la mayor audiencia posible y a través de la mayor variedad de plataformas posibles. El mensaje del presidente dominó TikTok durante su campaña y", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, "nos complace poder aprovechar estos éxitos".

Con la nueva cuenta, la administración llega a una audiencia de más de 170 millones de estadounidenses, comenzando así a tejer su red de cara a las elecciones intermedias de 2026.

En tanto, la cuenta personal del presidente Trump tenía 110,1 millones, a pesar de que su última publicación había sido el 5 de noviembre de 2024, el día de las elecciones estadounidenses. (ANSA).