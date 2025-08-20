Casa Blanca llega a TikTok: en una hora, 4500 seguidores
En septiembre vence el plazo de venta de red social, o será prohibida.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
“¡Estados Unidos, hemos vuelto! ¿Qué tal TikTok?”, decía el pie de foto de la primera publicación, un clip de 27 segundos.
Una hora después de su publicación, la cuenta de la Casa Blanca contaba con 4500 seguidores, mientras que la cuenta personal del presidente estadounidense Donald Trump tenía 110,1 millones, a pesar de que su última publicación fue el 5 de noviembre de 2024, el día de las elecciones estadounidenses.
TikTok, propiedad de la empresa china de internet ByteDance, sigue envuelta en litigios después de que el expresidente Joe Biden aprobara una ley que exige su venta; de lo contrario, sería prohibida en Estados Unidos.
A mediados de junio, Trump extendió el plazo para encontrar un comprador por 90 días más. (ANSA).
