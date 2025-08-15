Casa Blanca no impondría nuevos límites al uso de pesticidas: borrador de informe

Por Jessica DiNapoli, Leah Douglas y Ahmed Aboulenein

WASHINGTON, 15 ago (Reuters) - La Casa Blanca no impondrá nuevos límites al uso de pesticidas en la agricultura como parte de una estrategia para abordar los problemas de salud infantil, según un borrador obtenido por Reuters de un informe muy esperado de la comisión "Make America Healthy Again" del presidente Donald Trump.

El borrador del documento recomienda que la administración promueva dietas más saludables y examine las vacunas y los medicamentos recetados, pero no llega a aconsejar cualquier cambio en la forma en que Estados Unidos aprueba o regula los productos agroquímicos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, cuyo jefe, Robert F. Kennedy Jr. preside la comisión, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Gobierno de Trump ha trabajado para equilibrar las demandas del movimiento MAHA (Make America Healthy Again), alineado con Kennedy, un escéptico de las vacunas y exabogado ambientalista, con las preocupaciones de los agricultores y ganaderos, un electorado clave de Trump.

Un informe anterior de la comisión MAHA publicado en mayo señalaba a los pesticidas, junto con los alimentos procesados y la prescripción excesiva de medicamentos y vacunas, como responsables del aumento de las tasas de obesidad infantil, diabetes y otras enfermedades.

Más de 250 grupos que representan a agricultores, ganaderos y empresas agroquímicas instaron en junio al Gobierno de Trump a recabar su opinión sobre las futuras actividades de la Comisión MAHA.

La Casa Blanca celebró este verano una serie de reuniones con grupos alimentarios y agrícolas para discutir el trabajo de la comisión.

El borrador del informe dice que la Agencia de Protección Ambiental trabajará para informar al público sobre su proceso de revisión de pesticidas y colaborará con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para promover la aplicación con precisión de pesticidas, lo que puede reducir su uso general.

Según el informe, la agencia estudiará la posibilidad de excluir de las leyes sobre contaminación a algunas granjas y operaciones de procesamiento de carne.

El informe incluye algunas prioridades actuales de la administración, como que el HHS investigará las lesiones provocadas por las vacunas y la prescripción de antidepresivos. (Reportajes de Leah Douglas y Ahmed Aboulenein en Washington y Jessica DiNapoli en Nueva York. Edición de Caroline Humer y Daniel Wallis, Editado en español por Juana Casas)