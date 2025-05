Casa blanca no prevé que inflación vuelva a acelerarse, dice asesor de trump a fox news

7 mayo (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca Stephen Miran dijo que el Gobierno del presidente Donald Trump no cree que la tasa de inflación de Estados Unidos vuelva a subir, al ser consultado sobre preocupaciones de la Fed sobre ese asunto.

"No creíamos eso, y el presidente ha sido muy claro con sus puntos de vista sobre las tasas de interés y la política monetaria", dijo Miran en una entrevista en el programa "The Story with Martha MacCallum" de Fox News.

Miran respondió de esa manera a una consulta sobre los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, acerca de la preocupación por la inflación.

