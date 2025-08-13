Casa Blanca ordena revisión de exhibiciones en museos Smithsonian

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca ordenó una revisión amplia de los museos y exposiciones del Smithsonian previo al 250 aniversario del país, con el objetivo de alinear el contenido de la institución con la interpretación de la historia estadounidense del presidente Donald Trump.

En una carta enviada esta semana al secretario de la Institución Smithsonian, Lonnie Bunch III, la Casa Blanca detalló los pasos que espera que la organización tome como parte de la revisión anunciada. El examen revisará todo el contenido dirigido al público, como redes sociales, textos de exposiciones y materiales educativos, para "evaluar el tono, el encuadre histórico y la alineación con los ideales estadounidenses", según la carta.

"La iniciativa tiene como objetivo asegurar la alineación con la directiva del Presidente de celebrar la excepcionalidad estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas", señala la carta.

El Smithsonian afirmó que sigue comprometido con "la excelencia académica, la investigación rigurosa y la presentación precisa y factual de la historia".

"Estamos revisando la carta con este compromiso en mente y continuaremos colaborando constructivamente con la Casa Blanca, el Congreso y nuestra Junta de Regentes gobernante", dijo en un comunicado.

La revisión, reportada por primera vez por The Wall Street Journal, es el más reciente intento del presidente de alinear las instituciones culturales del país con su visión.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Restaurar la Verdad y la Cordura a la Historia Estadounidense", que acusaba al Smithsonian de estar bajo la influencia de una "ideología divisiva centrada en la raza" y le instaba a "eliminar la ideología inapropiada" de los museos de la institución.

En febrero, Trump removió a la Junta de Fideicomisarios del Centro Kennedy, los reemplazó con sus partidarios y se nombró a sí mismo presidente.

Prometió poner fin a los eventos con artistas drag, indicando que asumiría un papel más importante para dictar el calendario de programación de la institución.

La revisión del Smithsonian se centrará inicialmente en ocho museos: el Museo Nacional de Historia Estadounidense, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense, el Museo Nacional del Indígena Estadounidense, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo de Arte Estadounidense del Smithsonian, la Galería Nacional de Retratos y el Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn.

La carta indicó que se revisarán museos adicionales en fases posteriores.

Líderes de derechos civiles han criticado el enfoque particular de la administración en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense como esfuerzos para minimizar las contribuciones de los estadounidenses negros al país y para reinterpretar los obstáculos que enfrentaron a lo largo de la historia.

El Smithsonian ha negado repetidamente las acusaciones de que ha cambiado o eliminado detalles de las exhibiciones en respuesta a la presión de la administración. Recientemente, la institución eliminó referencias a los dos juicios políticos de Trump de una exhibición sobre la presidencia estadounidense.

Un portavoz del museo dijo que las referencias, que se agregaron en 2021, estaban destinadas a ser una medida temporal y que una futura exhibición incluiría detalles sobre todos los juicios políticos presidenciales.

La revisión ordenada por la Casa Blanca instruye a los museos a presentar materiales de las exhibiciones y borradores para eventos futuros dentro de 30 días. Dentro de 120 días, decía la carta, se espera que los museos tomen medidas correctivas, "reemplazando el lenguaje divisivo o ideológicamente motivado con descripciones unificadoras, históricamente precisas y constructivas".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.