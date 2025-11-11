LA NACION

Casa Blanca prevé volver a un crecimiento del 3% o 4% a principios de 2026 tras cierre del Gobierno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Casa Blanca prevé volver a un crecimiento del 3% o 4% a principios de 2026 tras cierre del Gobierno
Casa Blanca prevé volver a un crecimiento del 3% o 4% a principios de 2026 tras cierre del Gobierno

WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - La economía estadounidense debería volver a un ritmo de crecimiento del 3% al 4% en el primer trimestre de 2026, dijo el martes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

El funcionario sostuvo en un diálogo con la cadena CNBC, citando estimaciones de economistas, que la paralización del Gobierno federal reduciría entre 1 y 1,5 puntos porcentuales las tasas de crecimiento, que rondaron el 4% durante el año pasado.

"La pregunta es cuándo volverá todo. Creo que algunas cosas se pierden para siempre y otras no, pero yo supondría que para el primer trimestre del año que viene volveremos al ritmo de crecimiento del 3% o el 4%", agregó.

(Reporte de Andrea Shalal y Doina Chiacu; editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
    1

    La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona

  2. Talentoso, hincha de River y figura de Aston Villa: el volante que le cambió la cabeza al DT de Dibu
    2

    Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección

  3. El nuevo ciclo de María Belén Ludueña debutó en medio de un ajustado campo de batalla
    3

    Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla

  4. Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno
    4

    Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno

Cargando banners ...