Casa Blanca prevé volver a un crecimiento del 3% o 4% a principios de 2026 tras cierre del Gobierno
WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - La economía estadounidense debería volver a un ritmo de crecimiento del 3% al 4% en el primer trimestre de 2026, dijo el martes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.
El funcionario sostuvo en un diálogo con la cadena CNBC, citando estimaciones de economistas, que la paralización del Gobierno federal reduciría entre 1 y 1,5 puntos porcentuales las tasas de crecimiento, que rondaron el 4% durante el año pasado.
"La pregunta es cuándo volverá todo. Creo que algunas cosas se pierden para siempre y otras no, pero yo supondría que para el primer trimestre del año que viene volveremos al ritmo de crecimiento del 3% o el 4%", agregó.
(Reporte de Andrea Shalal y Doina Chiacu; editado en español por Javier Leira)
