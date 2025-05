Casa Blanca propone reforma "de muchos millones de dólares" al sistema de control aéreo de EEUU

El gobierno del presidente Donald Trump propuso el jueves una reforma multimillonaria al sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos, el cual dijo que todavía depende de disquetes y piezas de repuesto halladas en eBay, y ha sido objeto de renovado escrutinio tras los recientes accidentes mortales de aviones y fallas técnicas.

El plan contempla seis nuevos centros de control del tráfico aéreo, junto con una serie de mejoras tecnológicas y de comunicaciones en todas las instalaciones de tráfico aéreo del país durante los próximos tres o cuatro años, anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Usamos radares de la década de 1970”, lamentó Duffy, quien comparó la propuesta con actualizarse de un teléfono plegable a un teléfono inteligente. “Esta tecnología tiene 50 años y nuestros controladores la usan para escanear los cielos y mantener a los aviones separados unos de otros”.

Hasta el momento no se ha revelado cuánto costará todo ello. Duffy indicó que trabajará con el Congreso en los detalles.

“Van a ser miles de millones, muchos miles de millones”, advirtió.

El plan tiene un cronograma dinámico y exige que todo esté terminado para 2028, aunque Duffy señaló que podría requerir un año más.

Las demandas para arreglar el envejecido sistema que maneja más de 45.000 vuelos diarios han aumentado desde la colisión en el aire entre un helicóptero militar y un avión comercial sobre Washington, D.C. en enero de este año, en la que murieron 67 personas.

Ese choque —y una serie de otros choques y percances— dejó ver la necesidad inmediata de estas mejoras, declaró Duffy frente a funcionarios de aerolíneas, líderes sindicales y familiares de los fallecidos en el percance cerca del Aeropuerto Nacional Reagan.

El plan propone añadir tecnología de fibra, inalámbrica o satelital en más de 4.600 ubicaciones, reemplazar 618 radares e incrementar a más del cuádruple el número de aeropuertos con sistemas diseñados para reducir la cantidad de colisiones casi inminentes en las pistas.

Según el plan, también se construirían seis nuevos centros de control de tráfico aéreo, y se estandarizaría nuevo hardware y software en todas las instalaciones que regulan dicho tráfico.

La semana pasada, la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes calculó que la reforma al sistema de control del tráfico aéreo podría costar 12.500 millones de dólares, pero ese estimado fue emitido antes de que el Departamento de Transporte revelara los detalles de su plan. Duffy señaló que el costo final será mayor.

El representante Sam Graves, quien preside la comisión de transporte de la cámara baja, dijo que la cantidad res sólo un “pago inicial”.

Para construir el sistema rápidamente, según está planeado, Duffy indicó que el Congreso debe darle a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) todo el dinero por adelantado y agilizar el proceso de permisos.

“¿El sistema que tenemos aquí? No vale la pena salvarlo . No necesito conservar nada de esto. Es demasiado viejo”, expresó Duffy.

Trump declaró el jueves que el plan revolucionará la aviación. “Es increíble lo que el nuevo equipo hace”, declaró desde el Despacho Oval. Empezó a decir que incluso podría reducir la necesidad de pilotos, y añadió: “En mi opinión, siempre se necesitan pilotos. Pero ni siquiera sería necesario tener pilotos”.

La propuesta recién anunciada parece tener amplio apoyo en todo el sector de la aviación —desde directores generales de aerolíneas hasta sindicatos que representan a los controladores y pilotos—, pero esto es sólo el comienzo. Muchos detalles no han sido dados a conocer.

Duffy señaló rápidamente que el plan no implicará privatizar el sistema de control del tráfico aéreo, algo que Trump había respaldado en su primer mandato.

Tras el accidente en el aire cerca de Washington, Trump prometió arreglar lo que llamó “un sistema viejo y averiado” y abordar la escasez nacional de controladores de tráfico aéreo mientras culpaba al gobierno anterior del presidente Joe Biden por ambos problemas.

Sin embargo, las debilidades dentro del sistema de control del tráfico aéreo se han mencionado durante años en audiencias ante el Congreso e informes gubernamentales. Las dificultades para mantenerse al día con el creciente tráfico aéreo se han reconocido desde la década de 1990, mucho antes de que Trump o Biden asumieran el cargo.

El plan de reforma del gobierno de Trump necesitará financiación suficiente para ser más efectivo que los anteriores intentos de reforma realizados durante las últimas tres décadas. Desde 2003 se han invertido más de 14.000 millones de dólares en mejoras, pero ninguna ha cambiado drásticamente el funcionamiento del sistema.

La FAA ha trabajado desde mediados de la década de 2000 para realizar mejoras a través de su programa NextGen.

Uno de los mayores retos de una actualización masiva es que la FAA debe mantener el sistema actual en funcionamiento mientras desarrolla uno nuevo, y luego hallar una forma de lograr una transición sin problemas. Esa es, en parte, la razón por la que la agencia ha procurado obtener mejoras más graduales en el pasado.

La escasez de controladores y las fallas técnicas quedaron en primer plano en las últimas semanas, cuando un sistema de radar falló brevemente en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, lo que provocó una ola de cancelaciones y retrasos de vuelos.

Sin las mejoras planificadas, esas fallas se repetirán en todo el país, advirtió Duffy. “Newark ha sido un buen ejemplo de lo que sucede cuando este equipo viejo falla”, manifestó.

___

El reportero de The Associated Press Will Weissert en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.