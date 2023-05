Casa blanca: rusia "miente" al acusar a eeuu de estar detrás de cualquier ataque con drones

WASHINGTON, 4 mayo (Reuters) - Las afirmaciones rusas de que Estados Unidos está detrás de un ataque con drones contra el Kremlin son falsas, afirmó el jueves el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"Puedo asegurarles que no hubo participación de Estados Unidos en esto. No estuvimos implicados en lo que fuera", dijo Kirby en una entrevista con MSNBC. "No tuvimos nada que ver con esto".

Estados Unidos no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras, añadió.

Kirby dijo que aún no está claro qué ocurrió exactamente en el Kremlin.

"Todavía no sabemos realmente lo que pasó" y Washington sigue evaluando la situación, dijo Kirby.

A primera hora del jueves, Rusia acusó a Estados Unidos de estar detrás de un atentado en el Kremlin cuyo objetivo era matar al presidente ruso, Vladimir Putin.

El portavoz ruso, Dmitry Peskov, "no hace más que mentir", dijo Kirby.

(Reportaje de Susan Heavey; Edición de Doina Chiacu)

Reuters