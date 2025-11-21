Casa Real. Clavijo entiende que la condena a García Ortiz deteriora "severamente" la imagen del Ministerio Fiscal

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos deteriora "severamente" la imagen del Ministerio Fiscal.

Así lo ha indicado el máximo dirigente regional durante unas declaraciones a los medios con motivo del acto en el que Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a la Reina Doña Sofía, enmarcado en la conmemoración del 50 aniversario de la monarquía y será presidido por los Reyes.

"Es una profunda crisis institucional y, desgraciadamente, una institución como es el Ministerio Fiscal, que es la defensa del interés público, ha quedado con esta condena severamente deteriorada", aseguró.

Para Clavijo, esto no quiere decir que en la carrera fiscal no exista una "gran profesionalidad" y que la inmensa mayoría de los profesionales, "por no decir la casi totalidad de los fiscales", hacen adecuadamente su trabajo.

"Pero cuando la política, los relatos, el tacticismo y el oportunismo imperan, ocurren circunstancias como estas", se lamentó el presidente canario.