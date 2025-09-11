Casa Real: El BNG protesta a las puertas de Navantia Ferrol contra la monarquía en la botadura de la fragata F-111

FERROL, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Militantes y simpatizantes del BNG se han concentrado en la tarde de este jueves en la zona de la puerta del astillero de Navantia en Ferrol, coincidiendo con la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz', para protestar contra la presencia de miembros de la Casa Real, concretamente la reina Sofía, por ser la madrina, en el acto.

La manifestación ha tenido como objetivo mostrar el rechazo del partido a la monarquía y reivindicar una "república gallega".

La responsable comarcal del BNG en Ferrolterra, Pilar Lozano, ha justificado la protesta argumentando que "en pleno siglo XXI tenemos que salir a la calle para decir que no aceptamos ni reyes ni reinas".

Lozano se ha referido a la monarquía como una "casta que vive de privilegios" y ha criticado su origen, recordando que fue una institución "autorizada por el dictador" que "dejó atada y bien atada".

Lozano ha conectado la protesta con la situación política actual, que ha calificado de "momentos políticos muy difíciles".

Ha señalado que la estructura imperialista es "cada vez más agresiva" y ha reivindicado la soberanía como una oportunidad para los pueblos.

"Nosotros queremos la soberanía, queremos ser una república gallega", ha declarado.

La líder del BNG ha enfatizado la necesidad de una república en la que los gallegos puedan vivir sin "obedecer órdenes de nadie", en su propia lengua y sin tener que emigrar.

Con esta concentración, el BNG busca visibilizar su proyecto político y demostrar que "otro país es posible".