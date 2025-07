Casa Real: El gobierno local de Santiago acusa al PPdeG de "utilizar las Medallas de Galicia" para "blanquear la monarquía"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del gobierno local de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha acusado este lunes al Partido Popular de "utilizar" las Medallas de Galicia para "tomar una decisión partidista" y "blanquear a la monarquía". Así se ha pronunciado al ser preguntada por la decisión de la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), de no acudir al acto en el que este lunes se le ha concedido a la Princesa Leonor esta distinción. En su intervención, la concejala nacionalista ha asegurado que la regidora ya confirmó que asistirá al acto de entrega de las Medallas de Galicia que tendrá lugar, como cada año, el día 24 de julio, en la jornada previa al Día de Galicia, y que decidió no participar en el de este lunes al considerar que "no era" adecuado. "Las Medallas de Galicia, como ya indicó la alcaldesa, son la máxima distinción que entrega el Gobierno gallego, distingue a las personas que por su mérito trabajaron a favor del pueblo gallego y, por lo tanto, deben ser tratadas con debido respeto", ha sostenido. Por ello, ha considerado que "no deben de ser utilizadas para blanquear a una institución cuestionada social y políticamente como la monarquía". "Por eso entendemos que no debía asistir a este acto hecho ad hoc, pero insistimos en que participará, cumpliendo con sus obligaciones institucionales, en el acto oficial que tendrá lugar el 24 de julio", ha insistido. Por último y preguntada por las críticas de la oposición, ha sostenido que lo que habría es que preguntar al PP los motivos por los que utiliza esta distinción para "tomar una decisión partidista y blanquear la monarquía". "Porque estamos esperando a que se le pregunte cuáles son los méritos que la princesa Leonor hizo para tener esta medalla", ha indicado.