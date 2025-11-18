Casa Real. El Rey traslada a Zelenski el apoyo de España frente a Rusia y en su adhesión a la UE

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI se ha reunido este martes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien ha trasladado el respaldo de España en "todos los ámbitos" frente a la invasión por parte de Rusia, así como en su proceso de adhesión a la Unión Europea, según han informado desde la Casa del Rey.

El monarca ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al mandatario ucraniano, quien se encuentra realizando su tercera visita oficial a España desde la invasión rusa en febrero de 2022, y, tras reunirse en su despacho, le ha ofrecido un almuerzo en su honor.

Durante la reunión, según ha informado Zarzuela, Felipe VI "ha reafirmado el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario".

Asimismo, ha reiterado el respaldo de España a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea, "un camino en el que ha realizado grandes progresos recogidos en el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado 4 de noviembre", han precisado las fuentes.

Por su parte, Zelenski ha expresado su agradecimiento a España "por su sincero apoyo a Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa" en un mensaje en su perfil de Telegram tras reunirse con el Rey.

"Apreciamos toda la asistencia que nos han brindado", ha añadido.

El Rey ha estado acompañado en el encuentro por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda, mientras que por parte ucraniana, además de Zelenski, ha estado el jefe de la Oficina del presidente, Andriy Yermak.

El de este miércoles ha sido el tercer encuentro entre el jefe del Estado y el mandatario ucraniano, con quien se reunió en octubre de 2023 en Granada en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea y en mayo de 2024 durante la visita oficial que llevó a cabo en Madrid. Además, el monarca tuvo ocasión de saludar a Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre.