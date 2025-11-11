LA NACION

Casa Real.- ERC, Junts, Bildu y BNG plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la restauración de la Monarquía

Casa Real.- ERC, Junts, Bildu y BNG plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la restauración de la Monarquía

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Casa Real.- ERC, Junts, Bildu y BNG plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la restauración de la Monarquía
Casa Real.- ERC, Junts, Bildu y BNG plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la restauración de la Monarquía

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press)

Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) no asistirán el próximo 21 de noviembre al acto que acogerá el Congreso con motivo del quincuagésimo aniversario de la restauración de la Monarquía y que presidirán los Reyes.

En concreto, el Congreso ha organizado un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que tendrá lugar a las 12.30 horas en la Sala Constitucional de la Cámara Baja y que será moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

En la ceremonia, a la que acudirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, participarán Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como la académica Adela Cortina y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Este mismo martes, Sumar ya avanzó que sus dos representantes en la Mesa del Congreso, la vicepresidenta Esther Gil y el secretario primero Gerardo Pisarello, no acudirán a este acto conmemorativo, poniendo de relieve sus convicciones republicanas.

QUE SE SOMETAN A LAS URNAS, DICE ERC

Y a ese plante se unirán también algunos de los socios del Gobierno, como ERC, Bildu y el BNG, así como Junts, quien la semana pasada confirmó la ruptura del pacto de investidura con el que los de Carlos Puigdemont auparon a Pedro Sánchez a la Presidencia, según confirmaron a Europa Press fuentes de estos partidos.

Esquerra nunca ha participado de ninguno de los actos en los que estuviera presente el Jefe del Estado y en esta ocasión no iba a ser diferente. Los republicanos catalanes justifican su ausencia alegando que si la Monarquía es "tan demócrata" y "tanto ha contribuido" a la democracia, "que se someta a las urnas".

Tampoco Bildu y Junts suelen acudir a ningún acto relacionado con Zarzuela, al igual que el BNG, cuyo único diputado, Néstor Rego, sostiene que no va a celebrar el 50 aniversario de cuando se instauró una Monarquía "puesta a dedo por el dictador Franco".

LA NACION
Más leídas
  1. Se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
    1

    A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

  2. El nuevo ciclo de María Belén Ludueña debutó en medio de un ajustado campo de batalla
    2

    Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla

  3. Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno
    3

    Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno

  4. El Gobierno desafectó un edificio histórico de la Universidad Madres de Plaza de Mayo
    4

    El Gobierno desafectó un edificio histórico de la Universidad Madres de Plaza de Mayo

Cargando banners ...