Casa Real: La Familia Real celebra los 50 años de Monarquía en un almuerzo privado en El Pardo con la presencia del rey emérito

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Familia Real celebra este sábado un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo (Madrid) para celebrar el 50 aniversario de la proclamación como rey de Juan Carlos, presente en la cita, y la entrega de este viernes del Toisón de Oro a la reina Sofía de manos de Felipe VI.

El primero en llegar al almuerzo ha sido Juan Carlos I, que ha llegado en un vehículo a las 13.10 horas, sentado en el asiento del copiloto, y que ha saludado con la mano a la prensa al acceder al recinto, donde a partir de las 14.00 horas ha arrancado el almuerzo, que se desarrolla sin imágenes del interior.

Posteriormente han ido llegando el resto de invitados, como la reina Sofía, quien ha ido acompañada en un vehículo por la infanta Cristina y que llegaban al Palacio de El Pardo alrededor de las 13.45.

Tras ellos, han llegado Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han llegado en el mismo vehículo un poco antes de las 14.00 horas. Posteriormente ha llegado la infanta Elena.

El encuentro reúne a medio centenar de miembros de la familia, además de los nietos, y la reina Ana María de Grecia y al príncipe heredero Pablo y su mujer Marie-Chantal.

Este almuerzo supone el primer encuentro entre Juan Carlos I y la reina Letizia, tras la publicación de las memorias del emérito que revelan desencuentros y diferencias entre ellos. Además, es la primera vez que se reúne toda la Familia Real desde hace dos años, cuando la princesa Leonor cumplió su mayoría de edad.

El rey Juan Carlos I, que fue el gran ausente de los actos institucionales celebrados este viernes, ha viajado a España este mismo sábado para la celebración y tiene previsto abandonar España a la conclusión del encuentro familiar.