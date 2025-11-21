Casa Real.- Mañueco destaca que la Monarquía impulsó una "Transición ejemplar" y abrió "la etapa más segura, próspera y estable"

VALLADOLID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este viernes que la Monarquía impulsó una "Transición ejemplar" en España y ha añadido que abrió también la etapa más segura, próspera y estable en la historia reciente.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la conmemoración este 21 de noviembre del 50º aniversario de la restauración de la Monarquía para destacar su legado construido sobre la moderación, el respeto y el consenso.

Así se ha manifestado el presidente de la Junta en varios mensajes publicados en su cuenta en 'X' tras participar este viernes en el acto en el Palacio Real para conmemorar los 50 años de la restauración de la monarquía y en la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero.

Fernández Mañueco ha reivindicado además el papel del rey Felipe VI de quien ha destacado que simboliza "hoy, más que nunca", los valores que guiaron la Transición, "respeto, serenidad, diálogo y convivencia", ha apostillado. El presidente de la Junta ha afirmado que el vínculo de Felipe VI con Castilla y León es "profundo" y ha aseverado que las personas de la Comunidad "se lo devuelven en cada visita con afecto y cercanía".

Por último, ha recordado que en el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía se ha celebrado la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y a Felipe González, "por una vida de servicio a España y por su papel esencial en la Transición y en nuestra democracia".