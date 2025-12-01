Casa Real.- Pepe Álvarez (UGT), tras el vídeo de Juan Carlos I: "No es ejemplo de nada en nuestro país"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado este lunes contra el vídeo de Juan Carlos I, en el que ha reivindicado la monarquía y ha pedido respaldo para el Rey Felipe VI en su "duro trabajo" de unir a los españoles, señalando que el emérito no es "ejemplo de nada" en España.

"Habla de la transición ejemplar. Desde luego, él no es ejemplo de nada en nuestro país. Eso sin lugar a dudas", ha reaccionado el líder sindical durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', donde ha vuelto a coincidir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este contexto, Álvarez ha afirmado que, cincuenta años después de la muerte de Franco, queda "mucho por hacer" pues, en su opinión, hay una parte de la juventud "que no sabe qué ha sido y qué ha representado la dictadura".

El líder de UGT, no obstante, ha puesto en valor la libertad y los logros sociales que llegaron tras la desaparición de la dictadura, a la vez que ha hecho un alegato a la convivencia.

"En este país, o nos reconocemos y nos queremos como somos cada uno, desde su perspectiva, desde su manera de pensar, pero respetando al vecino, o va a ser muy difícil la convivencia en nuestro país", ha afirmado.