Casa Real. Podemos acusa a la monarquía de ser "heredera" del franquismo y a la "cúpula judicial" de seguir su "legado"

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Podemos ha criticado que la monarquía "fue la heredera política" del franquismo, cuyo "legado" sigue presente, a su juicio, también en "grandes fortunas, medios y cúpulas judiciales".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado a través de la red social 'X' que el "franquismo nunca murió porque sus crímenes nunca fueron juzgados" y, ante los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, van a empujar "con más fuerza" que en España se instaure una república como modelo de Jefatura del Estado.

La 'número dos' de la formación morada y eurodiputada, Irene Montero, ha lamentado también que se han cumplido "50 años con Franco muerto y España aún no ha juzgado un solo crimen de la dictadura".

"Por esa impunidad hoy sigue habiendo fascistas en el poder económico, mediático, judicial y político haciendo crecer al fascismo. Les podemos ganar con más feminismo, democracia y más derechos", ha reivindicado.

Posteriormente y en declaraciones en Canal Red, la exministra de Igualdad ha afirmado que la socialdemocracia ha sido "beneficiada" por ese sistema que salió del régimen de la Transición "heredero del Franquismo" y que, bajo su criterio, es también "cómplice también de la falta de justicia ante los crímenes del franquismo".

Aparte, ha dicho que el mayor error de la socialdemocracia es tratar de "acabar con su izquierda", en referencia a Podemos, y que los 50 años de la muerte de Franco la memoria no puede ser un mero "ritual" sino el ejemplo de la "lucha del pueblo contra el fascismo".