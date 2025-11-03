Casa Real. Podemos no participará en ningún acto de la conmemoración de los 50 años de la monarquía: solo busca su "lavado de cara"

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avanzado que su formación no va a participar en ninguno de los actos de conmemoración de los 50 años de la monarquía, al considerar que solo buscan un "lavado de cara" a una institución que liga al "franquismo". En rueda de prensa en la sede central del partido, ha criticado que la Casa Real y el Congreso van a conmemorar esta efeméride, que a su juicio representa la "reimposición antidemocrática de la monarquía por el dedo instituidor de un sanguinario dictador", el general Francisco Franco. También ha recriminado que estos actos van a volver a tratar de imponer "ese falso relato que habla de la transición como un periodo en el cual fue una ruptura de la dictadura y la llegada de la democracia ya limpia de franquismo". "Esto es evidente que es una tomadura de pelo y es un insulto a millones de personas republicanas en este país", ha zanjado. Por tanto, ha garantizado que la "única celebración y conmemoración" que le interesa a Podemos será la relacionada con la "caída de la monarquía" y la instauración de una república y, por tanto, de una "verdadera democracia, ya sin jefes de Estado puestos a dedo por un dictador y con el derecho a heredar el cargo". "Ni hubo ruptura en la transición ni hubo reparación, solo hay que ver las alabanzas (en sus memorias) de Juan Carlos I a quien le hizo rey, al dictador Francisco Franco. El franquismo de hecho nunca hizo una transición. El franquismo permaneció incrustado y sigue presente a día de hoy en los aparatos y estructuras del Estado", ha apostillado.

