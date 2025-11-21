Casa Real. Principales titulares de los periódicos para el sábado 22 de noviembre
Casa Real. Principales titulares de los periódicos para el sábado 22 de noviembre
EL PAÍS
-- "Ayuso se lanza al choque y acusa a Sánchez de alentar una "dictadura"
-- "El Rey apela al espíritu de la Transición en tiempos de 'desacuerdo y crispación'"
EL MUNDO
-- "Los jóvenes se entusiasman con Leonor: el 75% la ve una buena reina"
-- "Felipe VI invoca el 'método Transición' frente a estos 'tiempos de crispación'"
ABC
-- "El Rey reivindica el legado de su padre y el gesto revolucionario que fue la Transición"
-- "Los fiscales piden parar la ley que quita la instrucción a los jueces"
LA RAZÓN
-- "Sánchez medita el indulto a 'su fiscal sin hablar con sus peones"
-- "El Rey renueva el vínculo de la Corona con la democracia"
LA VANGUARDIA
-- "El Gobierno cuestiona la condena al fiscal y Ayuso señala a Sánchez"
-- "El Rey celebra 50 años de monarquía con llamadas al diálogo"
EL CORREO
-- "Tres familias se quedan en la calle en Erandio desahuciadas por una hipoteca 'abusiva'"
-- "El Rey reivindica el 'respeto' de la Transición frente a la 'crispación'"
