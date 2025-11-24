Casa Real.- Soria (PSOE): "En 50 años de democracia, nunca habíamos visto una presión a los servicios públicos como la de Azcón"

ZARAGOZA, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha criticado este lunes, en el contexto de dos aniversarios muy simbólicos, el 50 aniversario de restauración de la Monarquía y el avance hacia la democracia y el 50 aniversario también del 'Canto a la Libertad' de José Antonio Labordeta, el recorte a los servicios públicos aragoneses. "En estos 50 años de democracia, nunca habíamos visto una presión y un olvido a los servicios públicos como los de Azcón", ha asegurado.

Así lo ha dicho Leticia Soria en la presentación de una iniciativa parlamentaria que se debatirá en el próximo Pleno para recordar y difundir precisamente el Canto a la Libertad en el marco de este aniversario. Leticia Soria ha recordado que esta canción "es ya para mucha gente el himno de Aragón".

"El Canto a la Libertad forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, un himno que cantamos en muchas celebraciones, en movilizaciones de la ciudadanía y en momentos de unidad; es una melodía que nos identifica dentro y fuera de Aragón, que transmite un mensaje universal y necesario", ha dicho Soria.

En este sentido, los socialistas han pedido al Gobierno de Azcón que conmemore este aniversario "con el debido reconocimiento social e institucional que requiere este hito, dándole la difusión que merece, al tratarse de una obra fundamental con la que se identifica el pueblo aragonés".

La iniciativa exige también que se promueva que, para celebrar el Día del Justicia de Aragón, "se emita, interprete o escuche en todos los colegios e institutos de la Comunidad, el Canto a la libertad de José Antonio Labordeta el día 20 de diciembre de cada año o, de no ser lectivo, en la fecha lectiva más cercana a dicha conmemoración".