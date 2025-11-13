Casa Real.- Sumar confirma que todos sus diputados plantarán al Rey en el acto Congreso por los 50 de restauración de la monarquía

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Ningún representante del grupo Sumar asistirá el 21 de noviembre al acto que acogerá el Congreso con motivo del quincuagésimo aniversario de la restauración de la Monarquía y que presidirán los Reyes, según han informado a Europa Press fuentes del socio minoritario.

De esta forma y tras un encuentro de la dirección del grupo celebrado este jueves se confirma que la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, y el resto de los diputados de Sumar y sus aliados de coalición se ausentarán de este evento, plantando así al monarca por sus convicciones republicanas.

MIEMBROS DE LA MESA YA ANTICIPARON QUE NO IBAN A IR

El martes ya se desveló que los miembros de Sumar en la Mesa del Congreso, la vicepresidenta Esther Gil y el secretario primero Gerardo Pisarello, rechazaban acudir al acto por sus convicciones republicanas.

"Seguimos sin conocer toda la verdad sobre el 23F y seguimos sin que se haya responsabilizado a Juan Carlos I de Borbón por todas las tropelías de las que se le acusa. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar ese resultado parcial. Nos parece absolutamente lamentable que se haya hecho coincidir el 50 aniversario del fin de la muerte de Franco con este acto que no compartimos de ninguna manera", declaró Pisarello.

Ese mismo día, distintas formaciones de la confluencia ya dejaron clara su negativa a participar en esta conmemoración como el caso de IU, que puso de relieve que ninguno de sus parlamentarios acudiría al evento en ningún caso.

Además, diversos cargos y ministros del socio minoritario del Ejecutivo han criticado el avance de las memorias del rey emérito Juan Carlos I. Por ejemplo, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, tachó de "vomitivo" que Juan Carlos I "se atreva a defender" a Franco en su libro.

OTROS SOCIOS TAMBIÉN PLANTARÁN AL MONARCA

Aparte, Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también desgranaron que tampoco iban a acudir a este acto conmemorativo de la monarquía, entre críticas a la Casa Real.

En concreto, el Congreso ha organizado un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que tendrá lugar a las 12.30 horas en la Sala Constitucional de la Cámara Baja y que será moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

En la ceremonia, a la que acudirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, participarán Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como la académica Adela Cortina y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.