Casa Real.- VÍDEO: La Familia Real celebra 50 años de Monarquía en un almuerzo privado en El Pardo con la presencia del rey emérito

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) para celebrar el 50 aniversario de la proclamación como rey de Juan Carlos, presente en la cita, y la entrega de este viernes del Toisón de Oro a la reina Sofía de manos de Felipe VI.

La comida ha comenzado a partir de las 14.00 horas después de que fueran llegando los invitados a un encuentro del que no está previsto la difusión de imágenes.

El Rey emérito, que ha llegado esta misma mañana al aeropuerto de Barajas procedente de Abu Dabi, ha sido el primero en llegar, a las 13.10 horas, y también el primero en abandonar el Palacio de El Pardo, a las 17.00 horas.

Don Juan Carlos ha llegado al almuerzo en un coche, sentado en el asiento del copiloto, ha saludado con la mano a la prensa al acceder al recinto, sin detenerse, igual que a su salida. Está previsto que el emérito abandone España sobre las 18.00 horas tras pasar poco más de cuatro horas en Madrid.

El Rey Felipe VI también ha abandonado El Pardo poco después que su padre.

A la comida han asistido los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han llegado en el mismo vehículo un poco antes de las 14.00 horas.

Previamente habían ido llegado el resto de invitados, como la reina Sofía, quien ha ido acompañada en un vehículo por la infanta Cristina y que llegaban al Palacio de El Pardo alrededor de las 13.45.

Posteriormente ha llegado la infanta Elena.

El encuentro reúne a medio centenar de miembros de la familia, además de los nietos, y la reina Ana María de Grecia y al príncipe heredero Pablo y su mujer Marie-Chantal.

Este almuerzo supone el primer encuentro entre Juan Carlos I y la reina Letizia, tras la publicación de las memorias del emérito que revelan desencuentros y diferencias entre ellos. Además, es la primera vez que se reúne toda la Familia Real desde hace dos años, cuando la princesa Leonor cumplió su mayoría de edad.

El rey Juan Carlos I, que fue el gran ausente de los actos institucionales celebrados este viernes, ha viajado a España este mismo sábado para la celebración y tiene previsto abandonar España a la conclusión del encuentro familiar.

