Casa Real. VÍDEO: Rey dice que Corona está dispuesta a seguir evolucionando y defiende que la Transición no puede ser una excepción

El rey Felipe VI ha asegurado este miércoles que la Corona está dispuesta a seguir evolucionando como lo ha hecho en estos 50 años de monarquía parlamentaria, al tiempo que ha conminado a no ver la Transición como una "irrepetible excepción histórica" sino a saber aprovechar sus lecciones para "seguir caminando juntos".

El monarca ha sido el encargado de clausurar una jornada sobre el papel de la Corona en el proceso democratizador español (1975-1982) organizada por la cátedra de Memoria Democrática de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid junto con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En su intervención, Felipe VI ha destacado que el sistema democrático español es "una realidad dinámica" que en sus casi 50 años de historia ha demostrado "ser capaz de adaptarse a los cambios para mantener su esencia".

"No los rehúye, no escapa de ellos: ofrece soluciones concretas para el tiempo que nos toca vivir", ha señalado, incidiendo en que es precisamente en esas soluciones en las que encuentra "una fuente renovada de legitimidad".

Según el Rey, "la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, ha crecido con la experiencia democrática". "Y la Corona, como parte consustancial a esa forma de gobierno, también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo, en el empeño de servir: de ser útil al país y a la sociedad", ha recalcado.

"Lo dije el día de mi proclamación ante las Cortes Generales, hace ya once años, cuando hablé de 'una monarquía renovada para un tiempo nuevo'", ha añadido Felipe VI, que con sus palabras ha venido a ratificar su ruptura con el reinado de su padre, Juan Carlos I, quien este lunes pidió en un vídeo a los jóvenes que apoyaran a su hijo y ha venido defendiendo en las últimas semanas su papel en la Transición y la llegada de la democracia a España.

ELOGIO DE LA TRANSICIÓN

Precisamente, el monarca ha dedicado buena parte de su intervención ha hablar de la Transición, subrayando que tanto quienes vivieron ese periodo como quienes lo han estudiado ven "con admiración un momento en que 'la concordia fue posible', frase que alumbra la lápida de Adolfo Suárez en la catedral de Ávila".

Aquella concordia, ha señalado, "fue producto de la buena actuación de muchos" que lo facilitaron en "un gran ejercicio de responsabilidad histórica ante el futuro, ante una sociedad ansiosa de cambio y necesitada de cambio y que también que recordaba (...) una gran tragedia nacional como fue la Guerra Civil".

"Mal haríamos si entendiéramos el consenso de la Transición como el fruto de una irrepetible excepción histórica", ha prevenido el monarca, aunque se dieran "motivos de excepcionalidad". "No es así: quiero pensar que ese momento, la energía de ese momento, el espíritu de ese momento, permanece en todos nosotros, en el conjunto de la sociedad española", ha puntualizado.

En su opinión, "conocerla, tenerla siempre presente y aplicarla a nuestro día a día, puede servirnos para atender la sabia advertencia de Alexis de Tocqueville: 'Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad'".

NO HAY QUE IDEALIZARLA NI MIRARLA CON NOSTALGIA

Por ello, ha apelado a que cuando se estudie la Transición "no lo hagamos llevados por la nostalgia --no es buena compañera--, ni por el afán de idealizarlo --aunque algunos mitos sean necesarios y positivos--, ni por un academicismo estéril que se agota en sí mismo".

"Estudiémoslo porque nos es útil, aquí y ahora: porque contiene algunas claves muy importantes de lo que somos como país y sociedad y de lo que podemos hacer todos juntos", ha defendido el rey, y porque "por encima de las consideraciones históricas, ese tiempo comparte una valiosa cualidad con nuestro presente y con nuestro futuro: nos invita, 50 años después, a seguir caminando unidos".

En este sentido, ha defendido que con el paso del tiempo hay que mirar "aún con mayor gratitud" hacia el legado político y el "gran éxito colectivo" que fue la Transición, aclamada y estudiada en todo el mundo. "Sigamos sustanciándolo, haciéndolo vigoroso y vital, que siga contribuyendo a que sigamos siendo un país de vanguardia (...) y que contribuya al concierto de las naciones y al progreso de la humanidad", ha remachado.

