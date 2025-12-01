Casa Real. Zarzuela ve inoportuno e innecesario el video de Juan Carlos I pidiendo a los jóvenes apoyar al rey

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Casa del Rey ha considerado que el vídeo publicado en redes sociales por Juan Carlos I reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI "no parece oportuno ni necesario".

Así lo han trasladado fuentes de Zarzuela, que han reaccionado de esta forma tras la publicación de la grabación del emérito, de la que no habían sido informados de antemano.

En general, desde la Casa del Rey no se comenta nada en relación con Juan Carlos I y, de hecho, no se habían pronunciado ni por la publicación en Francia de sus memorias ni por la entrevista ofrecida la semana pasada a la televisión francesa.

Con su grabación, que apenas dura un minuto y medio, quien fuera monarca durante casi cuatro décadas busca trasladar un mensaje a los más jóvenes, "sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España".

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es", ha reivindicado Juan Carlos I.

El emérito ha justificado nuevamente la publicación de sus memorias en vísperas del 50 aniversario de su proclamación como rey. Lo ha hecho, "con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas".

"La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo", ha resaltado el antiguo monarca.

En este punto, y antes de determinar, ha sido cuando se ha dirigido a los jóvenes: "Os pido que apoyéis a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo".

"Gracias por escucharme, un fuerte abrazo", ha concluido el vídeo, cuyo fondo es una bandera de España. Esta es la primera ocasión en la que Juan Carlos I dirige un mensaje a los españoles desde que abdicó en 2014 y posteriormente se instaló en Emiratos Árabes Unidos en el verano de 2020.