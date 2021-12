Casado acusa a Sánchez de no hacer "nada" para impedir homenajes a etarras y pedirá a la Fiscalía que actúe

Beltrán dice que les han "engañado" porque "todo era una cortina de humo para que Sánchez pudiese aliarse con Bildu" y aprobar los PGE

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no hacer "nada" para impedir los homenajes a presos de ETA y ha anunciado que hoy mismo va a registrar en la Fiscalía una iniciativa para que actúe y "acaben de una vez" los 'ongi etorris'.

Así se ha pronunciado ante los periodistas en el Congreso, tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, ante la manifestación convocada por SARE para homenajear a los etarras Henri Parot, Pagoaga Gallastegui, alias 'Peixoto', y Eugenio Barrutiabengoa, 'Arbe', que está prevista para el próximo 31 de diciembre en Mondragón.

"El Gobierno no está haciendo nada para evitar esos homenajes a etarras, que son una humillación para las víctimas. Por eso, vamos a registrar hoy en la Fiscalía una iniciativa para que acaben de una vez y el más sanguinario de los etarras, como es el caso de Parot, no tenga un homenaje o para que el nuevo líder de Sortu, que fue jefe de ETA, no intente fingir una discrepancia con Otegi para que se siga humillando a las víctimas del terrorismo", ha subrayado.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas (APAVT) y Dignidad y Justicia ya han solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba esa manifestación para homenajear a los presos de ETA el día 21 en Mondragón, al considerar que constituiría un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Beltrán: "nos han vuelto a engañar"

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que una vez más les han "vuelto a engañar" porque dijeron que "iban a parar los homenajes" y se está viendo que "es mentira".

"Era todo una cortina de humo para que Sánchez pudiese aliarse con Bildu de cara a los Presupuestos Generales del Estado", ha declarado a Europa Press, tras recordar que el colectivo de presos de ETA anunció en noviembre que no habría más homenajes y que el propio Arnaldo Otegi dijo que sentía el dolor de las víctimas. A su entender, es todo una estrategia para "mantener a Sánchez en Moncloa a cambio de sacar a 200 presos a la calle".

Ana Beltrán ha asegurado que el Gobierno tiene en su mano actuar con la ley y frenar este tipo de homenajes. "Pero no quiere. No solo pedimos que la Fiscalía evite una marcha de apoyo a Henri Parot en Nochevieja, exigimos que el Gobierno de España actúe con todas las herramientas a su alcance para evitar esta humillación", ha aseverado.

Según Beltrán, el presidente del Gobierno "disfraza de demócrata a Otegi para pactar los Presupuestos" pero los socios de Sánchez son los que el pasado 24 de diciembre "homenajearon en la calle al etarra Iñaki Etxeberria, los que recibieron entre aplausos a Mikel 'Antza', investigado por matar a Gregorio Ordóñez, o los que quieren meter en la ejecutiva de Sortu a David Pla, último jefe de ETA".

"Sánchez es un pastor de lobos y vive arrodillado ante los que presentan a asesinos de niños como héroes", ha declarado la también presidenta del PP en Navarra, que ha subrayado que su partido lleva meses proponiendo iniciativas "para acabar con esta lacra" y llevó al Congreso acabar con los beneficios a etarras pero el PSOE lo rechazó porque "necesita esos votos para seguir en el poder".