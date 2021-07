Casado avisa sobre Sánchez:"Ya no puede pisar la calle, no le respetan ni los suyos"

El líder de los populares ha remarcado que el suyo es un "partido unido con el mismo objetivo: poner a España en el lugar que se merece"

Santiago de compostela, 17 jul. 2021 (europa press) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que su formación "tiene listo" todo para afrontar unas elecciones generales y cuenta con el aval de tener "a los mejores" dirigentes que ya están gobernando para acceder también ahora a la Moncloa. "Estoy convencido de que muy pronto nos van a dar la oportunidad de poner todo esto en práctica", ha proclamado en su intervención en el 17 Congreso del PP gallego, que acaba de reelegir a Alberto Núñez Feijóo por quinta vez al frente de la formación en Galicia.

Casado se ha expresado así después de asegurar que lo que importa es lo que está fuera de la Moncloa y de un discurso en el que no ha querido apenas mencionar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, lo pronunció al final de su intervención para indicar que "no hay que perder demasiado tiempo en lo que es": "todos lo han visto, escuchado, sufrido y ya no puede pisar la calle; ya no le respetan ni los suyos".

"Lo importante no es lo que está en la Moncloa; lo importante es lo que está fuera de la Moncloa y lo que puede recuperar la gobernabilidad de España, el prestigio exterior, la España plural y unida, política social, progreso económico, creación de empleo, institucionalidad, la defensa de lo que a todos nos debe unir y la salud, lo más básico del ser humano", ha proclamado en un discurso en el que ofreció de nuevo al Gobierno sentarse "mañana mismo" para alcanzar varios acuerdos.

Así, ha lanzado la propuesta de pactar una "ley de pandemias", que se puede tener lista "en 15 días", y para hablar de la renovación de las instituciones que están pendientes de mudar cambios, así como también ha apelado a sentarse para crear una "autoridad independiente" para velar por la gestión de los fondos Next Generation, para "saber donde va" el destino de estas partidas que "no son del gobierno".

Además, también ha pedido que, aprovechando el cambio al frente del Ministerio de Educación, el Gobierno se "siente" con los populares para abordar una reforma educativa y suspender la Ley Celáa. Además, también ha advertido de que los populares "no van a tolerar" un referendo en Cataluña ni que a catalanes "se les haga extranjeros en su propia tierra".

"partido unido"

En su intervención, Pablo Casado ha señalado que los populares conforman un "partido unido con el mismo objetivo de siempre: poner a España en el lugar que se merece". "Queremos mirar a los españoles, sabiendo que pasan dificultades, no con falsas soflamas, sin vanidades", ha remarcado en un discurso en el que ha arremetido contra la gestión d de la pandemia realizada por el Gobierno de Sánchez, que "tropieza en la misma piedra" en la quinta ola.

Por ello, ha querido "volver a tender la mano" para, "en 15 días, tener u marco legal para proteger y dar certidumbres" a los españoles y "decirles que no se van a contagiar" y que los "mayores se pueden ir de vacaciones". Casado ha vuelto a insistir en una ley de pandemias para negociarla "esta misma semana", una petición que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, también ha reiterado en distintas ocasiones.

Casado también ha denunciado que durante la pandemia no hiciese una normativa legal pero sí renovar órganos como el CNI, la CNMV o "renovar el Consejo de Estado" sin el consenso con el principal partido de la oposición. "Nunca antes --prosiguió-- se había atacado al Supremo para conceder indultos", ha enumerado.

Por ello, Casado ha asegurado que "el PP claramente renovará las instituciones del Estado en cuanto el Gobierno de Sánchez acepte la independencia judicial y la separación de poderes y deje de politizarlas". "No podemos permitir que ataquen constantemente a las instituciones", ha remarcado, tras haber denunciado que el Ejecutivo "aprovechó la pandemia para incrementar su poder, algo que no se puede tolerar".

En la misma línea de lanzar la mano tendida, propuso un pacto educativo esta misma semana, una autoridad independiente que controle la distribución de los fondos europeos y alcanzar un acuerdo sobre política exterior, seguridad ciudadana e inmigración, tras mencionar la situación de Cuba: "Una dictadura terrible, longeva y que tenemos que ayudar a revertir".

El líder de los populares ha lamentado que España está "sufriendo" el "pero desprestigio" internacional. "29 segundos en un pasillo", ha referido sobre el encuentro Sánchez-Biden, "a la cuarta economía del euro". "No es casualidad", ha advertido, para señalar que "en España mandan los de Podemos, que fueron financiados por el chavismo y Morales".

Casado, que también ha tenido palabras para la situación económica y para denunciar que el 40 por ciento de los jóvenes están en situación, se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que el Gobierno se siente con el principal partido de la oposición par hacer lo que hay que hacer".

Y es que el líder de los populares ha concluido que el actual es un "gobierno que no merece la pena, con 22 ministros" mientras que el 62 por ciento de los jóvenes "no se puede emancipar" y hay un "20 por ciento" que tiene que "compartir pensión con sus abuelos, una vez más".

Cataluña

Ligado a la cuestión catalana, Casado ha reivindicado al PP como al "único" partido que "defiende estado autonómico", que "no pone 'peros' a lo que ya se hizo". "En política territorial, no vale todo", ha aseverado Casado, quien ha incidido en que "los indultos son el pago de la investidura".

Así, ha augurado que tras la salida de la cárcel de los presos del procés, "ahora lo que viene es un referendo, ahora lo que viene es 'vamos a intentar llamarlo de alguna forma, recuperar un estatuto ilegal, vamos a intentar que pueda votar para que me den dos años más de legislatura'", ha presagiado.

"Y eso por lo cual, el presidente del Gobierno actual tiene que cambiar su gobierno, y tiene que sentarse en esa mesa de amnistía y autodeterminación, y tiene que empezar a negociar lo que no puede negociar, porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles", ha señalado.

Y dicho esto, ha aseverado que el PP "nunca va a tolerar que a los catalanes que se sienten catalanes, españoles y europeos se les haga extranjeros en su propia tierra y nunca va a tolerar que alguien sea más que otros en España".

Europa Press