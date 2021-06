Casado culpa a Zapatero el inicio de la hegemonía independentista en Cataluña

Precisa que el recurso del PP al TC permitió que se juzgara el "golpe de Estado" del 1-O en el Supremo, de lo contrario no habría sido delito

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy de que los culpables de la actual hegemonía independentista en Cataluña son el Pacto del Tinell y el Estatut promovidos por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo ha afirmado durante su participación en el Desayuno Informativo de Europa Press que ha tenido lugar esta mañana en Madrid. Casado ha querido dejar claro que no fue el PP, ni su recurso contra el Estatuto catalán, el culpable de la actual situación como le ha venido culpando el PSOE.

Casado salía así al paso también de las acusaciones realizadas recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recordaba que fue al PP al que le hicieron un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017. De hecho, el jefe del Ejecutivo aseguraba ayer mismo que la decisión de los indultos la tomaría pensando en superar el "desgarro" político y social que supuso el año 2017.

Por ello, el líder popular ha considerado conveniente "dejar claro una vez más por que parece que se está manipulando estos días" cuáles son, en su opinión, las razones que han llevado a esta situación: "fueron el Pacto del Tinell y el Estatut inconstitucional promovido por Rodríguez Zapatero los que iniciaron la hegemonía independentista".

Y añade que, por el contrario, fue el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP, con el apoyo de los españoles, lo que permitió evitar que los referendos unilaterales fueran legales y que el máximo órgano jurisdiccional fuera un Tribunal Superior de Justicia elegido por el Parlamento catalán "instalado en la pura ilegalidad".

En este sentido, ha precisado que de no haber sido por el recurso de inconstitucionalidad que presentó su partido, "los delitos del 1-0 no se hubieran podido perseguir porque no habrían sido delito". Aunque cree que "quizá es eso lo que pretendían".

Pablo Casado ha insistido que, de no ser por el PP, "el referéndum de secesión habría sido legal, y el golpe al Estado del 1-O no podría haberse juzgado por el Tribunal Supremo".

Por eso considera que su partido hizo "lo correcto" y advierte de que "lo volverán a hacer" --nosotros sí legalmente-- cuando se ataca la Constitución, la Justicia y la Nación.

